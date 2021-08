24.08.2021 - Integrationsausschuss

In der konstituierenden Sitzung des Integrationsausschusses werden die Vorsitzenden sowie die Stellvertreter gewählt und Schriftführende bestellt. Vorab wird Bürgermeister Reiner Breuer entsprechend der Hauptsatzung der Stadt Neuss die Verpflichtung der Mitglieder vornehmen. Beraten wird unter anderem über die Mitwirkung in anderen Gremien der Stadt Neuss, die Mitgliedschaft im Landesintegrationsrat Nordrhein-Westfalen und den Beschluss der Geschäftsordnung des Integrationsausschusses.

Das Gremium tagt am Dienstag, 31. August 2021, 17 Uhr, im Alten Ratssaal (Betriebsrestaurant). Die vollständigen Sitzungsunterlagen können im Ratsinformationssystem unter www.neuss.de eingesehen werden.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die an der Sitzung teilnehmen möchten, müssen sich vorab unter Angabe ihrer Kontaktdaten per E-Mail an irina.schuster@stadt.neuss.de anmelden. Für Veranstaltungen in Innenräumen gilt nach der aktuellen Coronaschutzverordnung (seit dem 20. August 2021) neben der Maskenpflicht auch ein verpflichtender 3G-Nachweis. Danach müssen alle Personen, die weder vollständig geimpft oder genesen sind, einen negativen Schnelltest oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen.



(Stand: 24.08.2021, Kro)