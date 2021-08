24.08.2021 - Sondersitzung Schulausschuss

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und einer drohenden vierten Welle berät der Schulausschuss in einer Sondersitzung über das aktuell gestartete Schuljahr, den Stand der Digitalisierung an den Neusser Schulen und den Stand der Umsetzung zur Anschaffung und Installation von Luftfiltern. Weitere Themen sind die Reinigung der Schulen, der Transport von Schülerinnen und Schülern mit öffentlichen Verkehrsmitteln und die Unterstützung der Schulen bei der Beseitigung von Lernrückständen.

Das Gremium tagt am Montag, 30. August 2021, um 17.15 Uhr und findet in Form einer Video-Konferenz via Zoom statt. Die Sitzung leitet der Ausschussvorsitzende Ralph-Erich Hildebrandt.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich unter Angabe ihrer Kontaktdaten bei Despina Kosmidou per E-Mail an despina.kosmidou@stadt.neuss.de anzumelden. Sie erhalten dann einen Link, um die Sitzung über Zoom verfolgen zu können. Die Sitzungsunterlagen können im Ratsinformationssystem unter www.neuss.de eingesehen werden.



(Stand 24.08.2021, Kro)