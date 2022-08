24.08.2022 - „Schützengespräche“

Millionen Menschen feiern jedes Jahr Schützenfest. Besonders das Rheinland ist eine Hochburg des Schützenwesens. Und die Stadt Neuss ist mit dem größten Stadtschützenfest der Welt nochmal etwas ganz Besonderes. Das Rheinische Schützenmuseum Neuss mit dem Joseph-Lange-Schützenarchiv widmet dieser ganz besonderen Tradition einen neuen Podcast. Es geht um die lange Geschichte, aber auch die besonderen Geschichten, die sich mit dem Schützenfest und den Menschen verbinden. Der Podcast „Schützengespräche“ bietet eine Mischung aus Geschichte und Geschichten, Fakten und Historie, Menschen und Meinungen.

In der ersten Folge blickt Peter Albrecht zur Einstimmung in die Schützenfesttage auf verschiedene launige und nachdenkliche Gespräche zurück, die er in den vergangenen Jahren geführt hat. Zu hören sind unter anderem Josef Bringmann, Oberst des Neusser Schützenregiments von 1987 bis 2000, Rita Süssmuth, von 1988 bis 1998 Präsidentin des Deutschen Bundestages und seit vielen Jahren Wahl-Neusserin, sowie Hans Schneiders, der sich bei einem Schützenfest unverhofft als Oberleutnant seines Grenadierzuges „Bommelante“ wiederfand und in unnachahmlicher und launiger Art von den Hürden beim Übernehmen dieses Amtes erzählt.

Den Podcast finden Sie auf der Website des Rheinischen Schützenmuseums oder auf den gängigen Podcast-Plattformen von iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de.

(Stand 24.08.2022)