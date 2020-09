24.09.2020 - Brückenarbeiten am Willy-Brandt-Ring

In der kommenden Woche finden im Bereich des nördlichen Teils des Willy-Brand-Rings unweit der S-Bahn-Haltestelle „Am Kaiser“ Brückenarbeiten statt. Der Baustellenbereich wird deshalb für Fußgänger und Radfahrende in der Zeit vom 28. September bis zum 2. Oktober 2020 voll gesperrt. Die Baumaßnahme beginnt am Montag, 28. September 2020, ab neun Uhr.

Fußgänger und Radfahrende können die S-Bahn-Haltestelle weiterhin erreichen, der Zugang zur Bahnhaltestelle ist für die Dauer der Arbeiten jedoch nur über die Treppe möglich. Die Schleife der Brücke ist in dieser Zeit nicht befahrbar. Umleitungen sind großräumig ausgeschildert, der Auto- und Schienenverkehr ist von der Baumaßnahme nicht betroffen.



(Stand: 24.09.2020/Kro)