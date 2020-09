24.09.2020 - Eröffnung des Lesefestivals „Neuss liest Norbert Scheuer“

In diesem Jahr steht der Autor Norbert Scheuer im Mittelpunkt des vierwöchigen Festivals der Stadtbibliothek Neuss.

Bei der Auftaktveranstaltung am Donnerstag, 1. Oktober 2020, um 19.30 Uhr stellt Norbert Scheuer seinen aktuellen Roman „Winterbienen“ vor. Hubert Winkels moderiert den Abend, musikalisch begleitet wird er von Rainer Berger. Berger komponierte eigens für den Roman „Winterbienen“ Musikstücke auf der Flöte. Eröffnet wird das Lesefestival durch Dr. Christiane Zangs, Beigeordnete für Schule, Bildung und Kultur.

Der Roman „Winterbienen“ erschien 2019 und spielt in der Eifel in den letzten Kriegsjahren. Während über der Eifel britische und amerikanische Bomber kreisen, gerät der wegen seiner Epilepsie nicht wehrtaugliche Egidius Arimond in höchste Gefahr. Er bringt nicht nur als Fluchthelfer jüdische Flüchtlinge in präparierten Bienenstöcken über die Grenze, er verstrickt sich auch in Frauengeschichten. Mit großer Intensität erzählt Norbert Scheuer einfühlsam, präzise und spannend von einer Welt, die geprägt ist von Zerstörung und dem Wunsch nach einer friedlichen Zukunft.

Der Autor Norbert Scheuer wurde 1951 in Prüm/Eifel geboren, wurde zunächst Elektriker, studierte dann Physikalische Technik und anschließend Philosophie und hat bis zur Pensionierung als Systemprogrammierer gearbeitet. Er veröffentlichte zahlreiche Romane, darunter „Über‘m Rauschen“ und „Die Sprache der Vögel“ und wurde vielfach ausgezeichnet, wie zuletzt für seinen Roman „Winterbienen“ mit dem Wilhelm-Raabe-Literaturpreis. Im Oktober erhält er zudem den Evangelischen Buchpreis 2020.

Karten für 13 Euro plus Vorverkaufsgebühr sind nur online unter www.stadtbibliothek-neuss.de (Ticketshop) erhältlich.

Es gibt keine Abendkasse!

In unserem Bildarchiv finden Sie dazu ein Pressefoto von Norbert Scheuer (Foto: Elvira Scheuer)

