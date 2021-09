24.09.2021 - Bürgergespräch zu Hamtor- und Michaelstraße

Im Rahmen des Verkehrsversuchs auf Hamtor- und Michaelstraße, die aktuell als Fahrradstraße und in Teilen als Verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen sind, findet am Mittwoch, 29. September 2021, 17 Uhr, eine Begehung statt. Treffpunkt ist Hamtorstraße Ecke Sebastianusstraße. Aus der Anwohnerschaft und von einigen Gewerbetreibenden sind die deutlich zu schmalen Gehwege in der Vergangenheit immer wieder problematisiert worden. Die Verwaltung möchte daher als zentrales Thema des Gespräches gemeinsam Lösungen erarbeiten, die noch während des laufenden Versuches umgesetzt werden und die in eine langfristige Umgestaltungsplanung eingebunden werden können. Dabei sollen auch mögliche Alternativnutzungen von jetzt als Parkplätzegenutzten Flächen diskutiert werden.

