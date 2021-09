24.09.2021 - Neuss lebt Nachhaltigkeit

Eine durchweg positive Bilanz zieht die Stadt zur Woche der Nachhaltigkeit. Anfang des Monats waren interessierte Bürgerinnen und Bürger zu mehr als 40 Veranstaltungen rund um das Thema Nachhaltigkeit eingeladen.

Eröffnet wurde die bereits dritte Neusser Woche der Nachhaltigkeit im Romaneum mit einer Podiumsdiskussion zur nachhaltigen Mobilität der Zukunft. Zur Woche der Nachhaltigkeit in Neuss konnte man sich ansonsten informieren, mitdiskutieren und vor allem selber ausprobieren.

„Die Intention der Woche der Nachhaltigkeit ist es nicht, mit dem ´erhobenen Zeigefinger´ zu mehr Nachhaltigkeit zu ermahnen, sondern, ein Angebot an Wissen und erprobten Lösungen vorzustellen“, so der städtische Beigeordnete für Umwelt und Klima Dr. Matthias Welpmann. So standen dann auch Fachleute in Präsenz- und Online-Veranstaltungen z.B. für ganz konkrete Fragen zur Photovoltaik, der Dachbegrünung oder einem plastikfreien Haushalt zur Verfügung.

Auch die Neusser Unternehmen waren mit an Bord. Zu einem Austausch über innovative Wege in eine nachhaltige Zukunft, lud die Wirtschaftsförderung in Form einer Ausstellung sowie Expertengesprächen Neusser Unternehmen ein.

(24.09.2021, Bohn)