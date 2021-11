24.11.2021 - Anmelderekord in der Volkshochschule Neuss

„Die Menschen kommen zurück! Wir haben sogar mehr Anmeldungen als noch vor Beginn der Pandemie“, freut sich Dr. Marie Batzel, Leiterin der Volkshochschule Neuss. „Das liegt sicherlich daran, dass wir sie mit unserem neuen Programm inhaltlich überzeugen können. Wir spüren aber auch den Wunsch unserer Besucherinnen und Besucher, wieder etwas miteinander erleben zu wollen.“ Dieses Bedürfnis spiegelt sich besonders im hohen Niveau der Anmeldungen im kulturellen Bereich. Spitzenreiter hier sind Reisevorträge. Sei es ein Bericht über Sankt Petersburg, ein musikalischer Ausflug in die Welt des Tangos oder das Abtauchen in die Vergangenheit auf einem der vielen historischen Vorträge. Immer wieder, so Ursel Hebben als zuständige Fachbereichsleiterin, hört sie wie gerne Menschen dies als Chance nutzen in fremde Welten einzutauchen. Ein Besucherliebling schlechthin war der Ausflug in die faszinierende Welt der Pilze, ganz real bei Wind und Wetter draußen im Mühlenbusch. Ebenso sind gesellschaftliche und politische Themen wahre Publikumsmagneten. Sie bewegen die Menschen in die Volkshochschule zu kommen. Hintergründe und Informationen zur Klimafrage werden genauso vermittelt und debattiert wie Fakten zu Corona. „Wir hören oft, wie schön es ist, dass etwas stattfindet und wie glücklich unsere Teilnehmenden sind ihren Kurs wieder zu treffen. Schließlich ist die VHS auch ein Ort an dem Freundschaften wachsen.“ Das bestätigen auch zwei ihrer Kolleginnen aus der Fachbereichsleitung.

Durch die Pandemie verstärkt in den Fokus gerückt ist der Wille, etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Gut besucht sind Präsenzkurse im praktischen Kochen und fitnessfördernde Kardiokurse. Besonders hohe Anmeldezahlen für Kurse oder intensive Workshops in Yoga und Pilates zeigen, wie wichtig vielen der Stressabbau ist. Iris Bendick, Dozentin für Yoga, Pilates und Körperarbeit: „Jeder hat seinen Raum auf der Matte und ist doch in Gesellschaft.“ Und diese kann genauso gut virtuell zu Hause ausgerollt werden. Alle Angebote finden prinzipiell im hybriden Format statt. Auch ein Grund, warum die Anmeldezahlen steigen. „Die Kurse finden verlässlich statt und die Entscheidung ist meine eigene, wie ich teilnehme.“ Benennt Sandra Goldmann, zuständige Fachbereichsleiterin, die Vorteile. „Selbst im Genussbereich können wir etwa durch die Zusendung der Weine vorab die Durchführung garantieren.“

Inzwischen hat sich bei den meisten Teilnehmenden eine Selbstverständlichkeit in Bezug auf die Nutzung der Formate eingestellt, berichtet Annette Kreiner-Hippenstiel, Fachbereichsleiterin für Fremdsprachen. Routiniert werden sowohl reine Online-Kurse zum Spracherwerb unter anderem in Spanisch oder Portugiesisch als auch hybride Konversationskurse in Italienisch durchgeführt.

Für Menschen, die Leidenschaften kombinieren wollen, lohnt sich der Blick ins Programm. Am 5. Dezember 2021 wird zeitgleich italienisch gebacken und gesprochen. Wenige Tage später treffen sich Freunde der Haute Cuisine zum französischen Kochabend. Wer lieber deutsch spricht, dem sei die Veranstaltung „Cross-over Fisch“ am 30. November empfohlen. Hier wird der Umgang mit Produkten des Meeres sowie die Vielfalt der Zubereitung geschult.

Autogenes Training oder zehn Entspannungsmethoden für das neue Jahr könnten dagegen gestressten Menschen Erleichterung verschaffen. Unter www.vhs-neuss.de sind alle Angebote gelistet.

Entgeltfrei lädt die VHS zu zwei besonderen Highlights ein. Am 29. November 2021 zieht Ralph Bollmann eine erste Bilanz der Ära Merkel. Sein Buch ist seit Wochen auf Platz 1 der Spiegel-Bestseller-Liste. Gemeinsam mit dem Europabüro im Kreis findet am 8. Dezember 2021 eine Veranstaltung zur Digitalstrategie der EU mit dem Schwerpunkt künstliche Intelligenz statt. Dabei sind hochrangige Referenten aus NRW wie Dr. Oliver Heidinger, Gruppenleiter im Wirtschaftsministerium, und der stellv. CIO der Landesregierung. „Die VHS ist gemeinnützig und offen für alle, die sich informieren, weiterbilden, kreativ und gesundheitlich aktiv sein oder sich gesellschaftlich engagieren wollen. Kommen Sie spontan zu einem Vortrag vorbei,“ ermuntert Dr. Marie Batzel Interessierte.

(Stand: 24.11.2021/Spa)

Ein Foto zur Meldung finden Sie in unserem Bildarchiv.