24.11.2021 - Bauausschuss tagt hybrid

Mit dem Straßen- und Wegekonzept 2022 der Stadt Neuss sowie dem Deckenerneuerungsprogramm 2022 beschäftigt sich der Bauausschuss in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 2. Dezember 2021, 17 Uhr. Ein weiteres Thema auf der Tagesordnung ist unter anderem die Herstellung einer barrierefreien Querungsstelle auf dem Grefrather Weg (Eselspfad).

Die Sitzung findet als Hybrid-Veranstaltung zwischen Präsenz- und Videositzung im Ratssaal des Neusser Rathauses, Markt 2, statt. Interessierte, die an der Sitzung teilnehmen möchten, müssen sich vorab per E-Mail an ismail.yavuz@stadt.neuss.de melden. Alle Unterlagen zur Sitzung sind im Ratsinformationssystemverfügbar.

Für Veranstaltungen in Innenräumen gilt nach der aktuellen Coronaschutzverordnung neben der Maskenpflicht auch ein verpflichtender 3G-Nachweis. Danach müssen alle Personen, die weder vollständig geimpft oder genesen sind, einen negativen Schnelltest oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen.

(Stand: 24.11.2021/Bo)