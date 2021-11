24.11.2021 - Betriebsausschuss des Gebäudemanagements

Über den Wirtschaftsplan 2022 berät der Betriebsausschuss des Gebäudemanagements Neuss in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 30. November 2021, 17 Uhr. Im Ratssaal des Neusser Rathauses, Markt 2, beschäftigt sich der Ausschuss zudem unter anderem mit einem Sachstandsbericht zu Lüftung als Covid-1ß-Präventionsmaßnahme sowie Passivhaus- und Holzmodulbauweise. Alle Unterlagen zur Sitzung sind im Ratsinformationssystem auf www.neuss.de verfügbar.

Bürgerinnen und Bürger, die an der Sitzung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich vorab per E-Mail an dorothee.kallen@stadt.neuss.de anzumelden. Wer an der Sitzung teilnehmen möchte, muss zuvor eine bereits bestehende Immunisierung (Genesung oder vollständige Impfung) oder einen aktuellen Test nachweisen.

(Stand: 24.11.2021, Spa)