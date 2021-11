24.11.2021 - Kulturausschuss tagt hybrid

Über Änderungen im VHS Bildungsprogramm im Bereich der politischen Bildung für das Semester 2-2021 sowie die Durchführung der Online Veranstaltungsreihe „vhs.wissen.live“ in 1-2022 berät der Kulturausschuss in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 25. November 2021, 17 Uhr. Ein weiteres Thema auf der Tagesordnung sind unter anderem die Beratungen zum Haushaltsplanentwurf 2022 für den Bereich Kultur.

Die Sitzung findet als Hybrid-Veranstaltung zwischen Präsenz- und Videositzung im Ratssaal des Neusser Rathauses, Markt 2, statt. Interessierte, die an der Sitzung teilnehmen möchten, müssen sich per E-Mail an kirstin.rheins-cukle@stadt.neuss.de melden. Alle Unterlagen zur Sitzung sind im Ratsinformationssystem verfügbar.

Für Veranstaltungen in Innenräumen gilt nach der aktuellen Coronaschutzverordnung neben der Maskenpflicht auch ein verpflichtender 3G-Nachweis. Danach müssen alle Personen, die weder vollständig geimpft oder genesen sind, einen negativen Schnelltest oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen.

