24.11.2021 - Schulausschuss tagt hybrid

Über die Ausstattung der Neusser Schülerinnen und Schüler mit mobilen Endgeräten berät der Schulausschuss in seiner nächsten Sitzung am Montag, 29. November 2021, 17:30 Uhr. Ein weiteres Thema auf der Tagesordnung sind unter anderem die Beratungen zum Haushaltsplanentwurf 2022 für den Bereich Schule.

Die Sitzung findet als Hybrid-Veranstaltung zwischen Präsenz- und Videositzung im Ratssaal des Neusser Rathauses, Markt 2, statt. Interessierte, die an der Sitzung teilnehmen möchten, müssen sich vorab per E-Mail an despina.kosmidou@stadt.neuss.de melden. Alle Unterlagen zur Sitzung sind im Ratsinformationssystem verfügbar.

Für Veranstaltungen in Innenräumen gilt nach der aktuellen Coronaschutzverordnung neben der Maskenpflicht auch ein verpflichtender 3G-Nachweis. Danach müssen alle Personen, die weder vollständig geimpft oder genesen sind, einen negativen Schnelltest oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen.

(Stand: 24.11.2021/Bo)