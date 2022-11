24.11.2022 - Hexe Lissy und die Turbozauberflugmaschine

In der Kindertheaterreihe „Kultur für Kinder“ gastiert das Kindertourneetheater Schaukelmond mit ihrem Stück „Hexe Lissy und die Turbozauberflugmaschine“ am Sonntag, 4. Dezember 2022 im Schauspielhaus des Rheinischen Landestheater Neuss, Oberstraße 95 in 41460 Neuss. Um 11, um 14 und um 16:30 Uhr nimmt die Hexe Lissy alle Besucher*innen ab 5 Jahren mit auf eine abenteuerliche Hexenreise.

Die Hexenschwestern Lissy und Betty sind in Reiselaune. Voller Vorfreude packen sie ihre Hexensiebensachen. Doch wo genau soll die Reise hingehen? Ihnen fällt der Zauberatlas ein, den sie auf dem Dachboden suchen. Dort entdecken sie ein wundersames Flugobjekt, die Hexen-Turbozauberflugmaschine! Hexe Lissy, die in ihrer Neugierde kaum zu bremsen ist, untersucht das geheimnisvolle Objekt. Doch da geschieht es: Die Turbozauberflugmaschine setzt sich mit Lissy an Bord in Bewegung und schwingt sich in die Lüfte. Für Lissy beginnt eine abenteuerliche Reise von Kontinent zu Kontinent, auf der sie viel Neues entdeckt und lustige und spannende Bekanntschaften macht.

Die Kindertheaterreihe „Kultur für Kinder“ des Kulturamtes der Stadt Neuss findet in Zusammenarbeit mit dem Rheinischen Landestheater Neuss statt.

Tickets:

Tickets sind erhältlich über die Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9, unter www.westticket.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

VRR inklusive:

Im Zuge des integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Neuss berechtigen alle Tickets und Abonnementausweise des Kulturamtes der Stadt Neuss zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (2. Klasse) im Verkehrsgebiet Rhein-Ruhr (VRR) für die Hin- und Rückfahrt zur Veranstaltung.

Termine auf einen Blick

Sonntag, 4. Dezember 2022

11 Uhr, 14.00 Uhr & 16.30 Uhr

Schauspielhaus des Rheinischen Landestheater Neuss

Hexe Lissy und die Turbozauberflugmaschine

ein spannendes, humorvolles Hexenreiseabenteuer mit Livegesang

Text und Idee von Sabine Kügler ab 5 Jahren

Kindertourneetheater Schaukelmond

