24.11.2022 - Kulturausschuss tagt am Mittwoch

Am kommenden Mittwoch, 30.11.2022 tagt der Kulturausschuss der Stadt Neuss. Unter anderem wird über den Haushaltsplanentwurf 2023 - Kultur beraten. Des Weiteren berichtet die Verwaltung über das strategische Konzept der Kultur in Neuss, die geplanten Veranstaltungen der VHS für das 1. Semester 2023 und die Verlegung des 100. Stolpersteins in Neuss.

Die Sitzung findet ab 17 Uhr unter der Leitung des Ausschussvorsitzenden Michael Ziege im Ratssaal des Rathauses statt. Die Sitzungsunterlagen stehen im Bürgerinfoportal auf neuss.de zur Verfügung.