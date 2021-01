25.01.2021 - Ab Montag erweiterte Maskenpflicht auch in Stadtwerke-Bussen

Am Montag, den 25. Januar, tritt die neue Corona-Schutzverordnung für Nordrhein-Westfalen in Kraft. Um die

Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen, ist dann im gesamten ÖPNV des Landes das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes (zertifizierte OP- oder FFP2-Maske) in Bussen und Bahnen sowie an Haltestellen Pflicht. Diese Verpflichtung gilt selbstverständlich auch für die Busse der Stadtwerke Neuss.

„Die Gesundheit unserer Fahrgäste und unseres Personals sind uns seit Beginn der Pandemie äußerst wichtig. Wir appellieren an alle Nutzer unserer Busse: Bitte helfen Sie wei terhin auch durch das Tragen der medizinischen Masken solidarisch mit und leisten so Ihren Beitrag zur Gesundheit aller. Dazu zählt auch weiterhin das Einhalten der allgemeinen Hygienehinweise“, wirbt Stadtwerke Neuss Nahverkehrs-Betriebsleiter Uwe Koppelmann für die Einhaltung der verschärften Regeln.

(Stand: 25.01.2021, SWN)