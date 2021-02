25.02.2021 - Nacht der Bibliotheken

Unter dem Motto „Mitmischen“ steht die diesjährige „Nacht der Bibliotheken“ am Freitag, 19. März 2021. Die Stadtbibliothek Neuss beteiligt sich mit einem vielfältigen digitalen Programm, in dessen Mittelpunkt der neue Makerspace steht. Das Programm besteht aus Tutorials, Live-Workshops sowie einer Lesung via Zoom.

Die „Nacht der Bibliotheken“ startet ab 16 Uhr mit einer digitalen Experimentierstunde für Kinder von vier bis acht Jahren. Passend zum Motto „Mitmischen“ lernen Kinder dort spielerisch Eigenschaften von Wasser und Öl und ihre Mischverhältnisse kennen.

Charlotte Hofmann lädt um 17 und um 20 Uhr zum Comic-Speed-Painting für die ganze Familie ein. Auf Zuruf bestimmt das Publikum Hauptfiguren und die Geschichten der Comic-Helden, der Spaß ist dabei garantiert.

In Kooperation mit der HABA-Werkstatt Neuss findet um 17.30 Uhr der Workshop „Unterwasserschreck mit Scratch animieren“ statt, bei dem Kinder von acht bis zwölf Jahren mit nur wenigen Klicks ein spannendes Projekt programmieren.

Um 18 Uhr stellt sich das Expertenteam allen Fragen zum neuen Makerspace der Stadtbibliothek und zeigt, was es hier zu entdecken und zu erforschen gibt und wie sich jeder einzelne künftig kreativ einbringen kann. Eine weitere Fragerunde findet um 21 Uhr statt.

Die Autorin Melanie Jahreis schaltet sich um 19 Uhr per Zoom dazu, und stellt in ihrem Buch „Rebel Minds“ rebellische Frauen und ihre weltbekannten Erfindungen vor. Denn wer weiß schon, dass es Frauen waren, die die Solarenergie, den Paketfallschirm oder das Fertighaus erfunden haben?

Für alle Live-Veranstaltungen über Zoom ist eine vorherige Anmeldung unter www.stadtbibliothek-neuss.de/nacht-der-bibliotheken dringend erforderlich. Nach der Anmeldung erhalten die Interessierten den Link zur gebuchten Veranstaltung. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Kurze Tutorials zu Robotern, Saatpapier und Schnüffeltüchern für Tiere können ab 5. März über den YouTube-Kanal der Stadtbibliothek unter www.youtube.com/user/StadtbibliothekNeuss abgerufen werden und laden zum Mitmachen, Mitgrübeln und Mitbasteln ein.

Die „Nacht der Bibliotheken“ findet alle zwei Jahre statt und wird vom Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen e.V. (vbnw) initiiert. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes fördert die rund 200 Veranstaltungen. Die Schirmherrschaft über die „Nacht der Bibliotheken“ 2021 hat Elke Büdenbender, Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übernommen.

(Stand: 24.02.2021/Spa)