25.03.2021 - Ferienspaß Digital

Ein eigenes T-Shirt selbst designen, den eigenen Kulturbeutel nähen oder mit LEGO fremde Welten bauen: In den Osterferien bietet das Clemens Sels Museum Neuss ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Jugendliche. Dank der finanziellen Unterstützung durch den Kulturrucksack NRW können die Ferienangebote nahezu kostenfrei angeboten werden.

Termine:

ab Montag, 29. März 2021

#TrashUp3 - Unser DIY Kulturbeutel

Was passiert eigentlich mit den vielen kunterbunten Werbebannern, die an Straßenkreuzungen, Häuserfassaden und Brücken hängen, sobald die Ausstellungen Ausstellungen vorbei sind? Die sind auf jeden Fall viel zu schade für den Müll! Deshalb wird ein spannendes Päckchen gepackt: Egal ob mit Nadel und Faden oder Nähmaschine, das Kreativ-Set enthält alles nötige, um aus einer alten Plane einen ganz besonderen Kulturbeutel zu nähen.

Eine Anmeldung über die Website des Museums ist erforderlich. Das Kreativ-Set mit einer ausführlichen Anleitung wird zugeschickt. Was genau zu tun ist, erklärt mit Beginn der Aktion ein Tutorial (Video-Anleitung).

Anmeldung und Tutorial unter www.clemens-sels-museum-neuss.de/programm/ferienspass.

1 Set pro Person – kostenfrei und nur solange der Vorrat reicht!

Dienstag, 30. März 2021, 10-13 Uhr

Dein Statement-Piece - Fashiondesign

Spring is coming! Und damit Zeit für knallige Farben den T-Shirts! Im Fashionworkshop werden eigene Statement-Pieces entworfen und das eigene Frühlingsoutfit damit perfektioniert. Inspiration finden die Teilnehmenden in der Textilkunst Helmut Hahns und bedienen sich dabei seiner drei wichtigsten Gestaltungselemente: Form, Struktur und Farbe.

Gebraucht werden ein einfarbiges T-Shirt oder ein unifarbener Stoffbeutel, Textil-Druckfarbe, Textil Färbemittel und jede Menge Begeisterung für Modetrends.

Diese Veranstaltung findet kostenfrei online über Zoom statt. Nach Anmeldung erhalten die Teilnehmenden die Zugangsdaten und alle weiteren Informationen per E-Mail.

Samstag, 10. April 2021, 10-13.30 Uhr

Marsmenschen - Der Brick Art Online-Workshop (8-14 Jahre)

Marsmenschen, Jedi-Ritter oder der Mann im Mond … Wer wohnt denn eigentlich da oben so alles? Im Online-Workshop starten die Teilnehmenden zusammen mit dem Brick Art Künstler Cole Blaq auf eine künstlerische Expedition ins Weltall. Dabei werden mit einer Auswahl an LEGO-Steinen jede Menge Weltallwunder auf einer Reise durch den Bilderkosmos von Helmut Hahn gebaut.

Anmeldungen bis zum 30. März 2021 über die Website des Museums unter www.clemens-sels-museum-neuss.de/programm/ferienspass.

Nach erfolgreicher Anmeldung wird den Teilnehmenden ein LEGO-Pack zugeschickt.

Weitere Informationen dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 02131/904141 oder an service@clemens-sels-museum-neuss.de.

(Stand: 25.03.2021/Spa)