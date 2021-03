25.03.2021 - Kardinal-Frings-Denkmal kehrte an seinen richtigen Platz zurück

Das Denkmal zu Ehren von Josef Kardinal Frings ist heute wieder an seinen angestammten Platz an der Quirinus-Basilika zurückgekehrt. Unter der Leitung von Steinmetz Harald Kuhn versetzte ein Schwerlastkran das vier Tonnen schwere Monument wieder an den Durchgang vom Münsterplatz zum Freithof. Fast auf den Tag genau ein Jahr hatte das Denkmal für den Neusser Ehrenbürger seinen Platz einige Meter entfernt in einer Nische von Quirinus gehabt. Der damalige Umzug des Monuments war wegen der geänderten Verkehrsführung durch die gemeinsame Kanal- und Straßenbaumaßnahme Quirinusstraße von Infrastruktur Neuss (ISN) und Tiefbaumanagement Neuss (TMN) nötig geworden. Die Baumaßnahme ist nun weitestgehend und etwa drei Monate früher als geplant abgeschlossen.

Nachdem zuvor auf dem Areal der ehemaligen Münsterschule ein neues Wohn- und Geschäftsgebäude errichtet worden war, wurden ab Januar 2020 durch ISN und TMN sowohl die Quirinusstraße als auch ein Teilabschnitt der Straße Münsterplatz neugestaltet sowie der Damenstift-Platz errichtet.

Damenstift-Platz als Verbindung der City zum Wasser

„Mit Fertigstellung der Baumaßnahme Quirinusstraße wird in Kürze eines der wichtigsten Projekte in der Neusser Innenstadt vollendet sein. Es entsteht hierdurch eine herausragende Verknüpfung zwischen Innenstadt, Quirinus-Münster und dem Hafen. Ich bin stolz, dass wir mit dem Damenstiftplatz einen neuen, urbanen Platz mit einem hohen Aufenthaltswert schaffen und der Öffentlichkeit übergeben“, so Bürgermeister Reiner Breuer anlässlich der Rückkehr des Frings-Denkmals an seinen angestammten Platz. Am neuen

Damenstift-Platz entsteht derzeit auch eine weitere öffentliche Ladesäule der Stadtwerke Neuss, an der in Kürze zwei E-Autos gleichzeitig geladen werden können.

In der gesamten Quirinusstraße musste die vorhandene Kanalisation erneuert werden. Im Zuge der anschließenden Straßenbauarbeiten wurde im nördlichen Abschnitt der Quirinusstraße das vorhandene klassische Trennprinzip zwischen Fahrbahn und Nebenanlagen beibehalten. Die Fahrbahn wurde dabei in ihrer heutigen Breite (ca. 4,10 Meter) mit dem vorhandenen Material wiederhergestellt. Der Südabschnitt

der Quirinusstraße wird entsprechend der Gestaltung des sich südlich anschließenden Freithofs mit verschiedenen Natursteinmaterialien hergestellt. Restarbeiten, wie etwa die Bepflanzung der Nebenanlagen, werden in den kommenden Wochen erfolgen. Im Bereich der Rampe zum Glockhammer finden derzeit noch archäologische Suchschachtungen im Vorfeld der Errichtung einer Stützwand statt, bevor in einem zweiten Bauabschnitt die neu entstandene Straße „Auf dem Ufer“ ausgebaut wird.

Ausführliche Informationen auch zu der Baumaßnahme Quirinusstraße finden sich unter www.baustellenradar-neuss.de .

(Stand: 25.03.2025, SWN)