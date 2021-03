25.03.2021 - Wunsch aus Kinderrechte Briefkasten erfüllt

Den Wunsch aus dem Kinderrechte Briefkasten eines Kindes auf dem Spielplatz des Stadtgartens eine Tischtennisplatte aufzustellen, hat die Stadt jetzt erfüllt. Bürgermeister Reiner Breuer und die Vorsitzende des Kinderschutzbund OV Neuss, Dr. Rosemarie Steinhoff, konnten jetzt die Platte offiziell einweihen und mit einem Hinweis „Idee vom Kinderrechte Briefkasten“ versehen. „Im letzten Jahr sind für mich die Kinder die wahren Corona-Helden geworden“, so Breuer bei der Freigabe der Tischtennisplatte. Sie würden wie viele andere besonders und den Einschränkungen leiden. „Umso wichtiger ist die Möglichkeit sich im Freien zu bewegen und nun auch im Stadtgarten Tischtennis zu spielen“, so der Bürgermeister weiter. Inzwischen hat der Kinderschutzbund seit Oktober über 100 Briefe über diesen Briefkasten am Spielplatz im Stadtgarten erhalten und mit Unterstützung und vielfältigen fachlichen Informationen aus der Stadtverwaltung beantwortet. Eine weitere Anregung zu "mehr Grün für Neuss" wurde ebenfalls bereits in die Tat umgesetzt. Der Kinderschutzbund konnte eine Baum-Spende durch das Grünflächenamt in unmittelbarer Nähe pflanzen. Eine Plakette vor dem Schwarz-Nuss-Baum weist nun ebenfalls auf die Anregung aus dem Kinderrechte Briefkasten hin.

In unserem Bildarchiv finden Sie Fotos dazu.

(Stand: 25.03.2021, Fi)