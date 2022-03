25.03.2022 - Aktionstag: Wie wollen wir wohnen?

Wie wollen wir wohnen? Diese Frage wird am Aktionstag Wohnen von VHS und Paritätischem Wohlfahrtsverband am 31. März von 11 bis 16 Uhr im RomaNEum unter verschiedenen Aspekten beleuchtet:

Im Kleinen Foyer des RomaNEum präsentiert der Förderverein der VHS Neuss die Ausstellung "Bezahlbarer Wohnraum", die von der Friedrich-Ebert-Stiftung konzipiert wurde.

Um 15 Uhr bietet die städtische Abteilung für Stadtentwicklung und Stadtgestaltung dazu passend eine Architektur-Führung zu naheliegenden sozialen Wohnprojekten wie dem Augustinuspark an (Treffpunkt 15 Uhr vor dem RomaNEum).

Um 11 Uhr starten im VHS-Vortragsraum die Impulsvorträge. Zunächst wird Prof. Dr. Lamia Messari-Becker online zugeschaltet. Sie ist Bauingenieurin und Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Universität Siegen und erläutert Maßnahmen des klimaresilienten Bauens.

Anschließend werden drei zukunftsweisende, generationengerechte Wohnformen vorgestellt:

Um 12 Uhr präsentiert Anne Dellgrün von Dellgrün-Beratung ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt in Willich.

Um 14 Uhr gibt Marion Schröer von der Wohnberatungsagentur des Caritasverbandes Rhein-Kreis Neuss e. V. einen Überblick über Wohnmöglichkeiten im Alter, Entscheidungshilfen und Umbaumöglichkeiten für die eigene Wohnung.

Um 15 Uhr erläutert Elke Neuhard von Wohnkonzepte Schneider, wie die Demenz Wohngemeinschaft Am Römerpark Neuss funktioniert.



Dr. Marie Batzel, Direktorin der VHS Neuss: „In die Entscheidung, wie man wohnen möchte, fließen viele Faktoren ein. Neben den finanziellen und ökologischen sind es vor allem ganz persönliche Fragen, die man reflektiert, wenn man sich für eine Wohnform entscheidet. So z. B. die Frage: wen möchte ich in der Nähe haben und wieviel Freiraum brauche ich. Sich zu überlegen, unter welchen Rahmenbedingungen man sich wohl fühlt, ist sicher lohnend.“

Alle Angebote sind entgeltfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle Interessierten sind herzlich willkommen!

Ursel Hebben, die zuständige Fachbereichsleiterin bei der VHS: „Ich freue mich, dass Interessierte am Aktionstag Wohnen einen Mix aus Ausstellung, Vorträgen und Besichtigung vor Ort wahrnehmen können und hoffe auf zahlreiche, gerne auch spontane Teilnahme“.

Der Aktionstag Wohnen ist eine Veranstaltung der VHS Neuss und des Wohlfahrtsverbandes Der Paritätische NRW, Kreisgruppe Rhein-Kreis Neuss.

(Stand: 25.03.2022/Bo)

Zur Pressemeldung finden Sie ein Foto in unserem Bildarchiv.