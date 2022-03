25.03.2022 - Käferman

Käferman ist der Held aller Kinder, Blumen, Vögel, Bienen und Äpfel. Die Uraufführung des gleichnamigen Kindermusicals gibt es am Sonntag, 3. April 2022, gleich zwei Mal. Dann wird die Co-Produktion der Musikschule der Stadt Neuss und dem Kulturforum Alte Post um 14.30 und 17 Uhr in der Stadthalle Neuss aufgeführt. Beteiligt sind über 100 Kinder der vier Grundschulen Martin-Luther-Schule, Kreuzschule, St.-Andreas-Schule und Richard-Schirrmann-Schule aus dem JeKits-Singprojekt. Außerdem wirkt der Kinderchor sowie eine Live-Band der Musikschule mit.

Kostenlose Einlasskarten in begrenzter Anzahl sind ab dem 28. März 2022 an der Servicetheke der Musikschule im Romaneum, Brückstraße 1, oder an der Tageskasse am Aufführungstag ab 13.30 Uhr in der Stadthalle, Selikumer Str. 25, erhältlich. Es gilt Maskenpflicht und die 3G-Regelung. Tagesaktuelle Änderungen und weiterführende Informationen sind auf der Internetseite der Musikschule unter www.musikschule-neuss.de abrufbar.

Käferman ist gefordert: Herr Maier, eigentlich Gärtner aber doch eher Geschäftsmann, verkauft überall Unkrautvernichtungsmittel. Den Menschen verspricht er damit mehr Ruhe und weniger Arbeit. Kein Gesumme und Gezwitscher mehr und weniger Unkraut. Allerdings geht es dadurch den Gartenbewohnern schlecht und sie verlassen den Garten. Einzelne Vögel, Bienen, Äpfel und Blumen holen „Käferman“ als Retter, der weiß Rat und rettet dank seiner Superkräfte den Garten. Danach zwitschern die Vögel lauter als je zuvor, die Blumen blühen farbenprächtig und kein Mensch kauft jemals mehr Insektenmittel.

Zum „Käferman Kreativteam“ der Musikschule und der Alten Post gehören: Ralph Rotzoll (Musik), Horst Bischoff (Text), Lena Jaekel (Gesamtleitung); Reinhild Post (Regie), Edith Vobis, Andrey Dinev (Einstudierung), Tina Bundkirchen (Kostüme und Bühnenbild), Alexander Kuhn (Ton) sowie Michael Kloss (Licht). Die Band besteht aus Ralph Rotzoll und Jochen Büttner (Keyboard), Ruben Claro (E-Bass), Jonas Salamon (E-Gitarre) und Adrian Benten (Schlagzeug).

Möglich ist die Aufführung dank der Unterstützung des Landes NRW und Mitteln aus dem JeKits-Programm („Jedem Kind Instrumente, tanzen oder singen“) des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft, dem Sonderfond des Ministeriums für Schule und Bildung „Aufholen nach Corona“, der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West sowie des Fördervereins der Musikschule Neuss.



(Stand: 25.03.2022, Kro)

Zur Pressemeldung finden Sie ein Foto in unserem Bildarchiv.