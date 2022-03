25.03.2022 - Rat tagt in der Stadthalle

Am kommenden Freitag, 1. April 2022, tagt ab 16 Uhr der Rat der Stadt Neuss in der Stadthalle. Neben der Entgegennahme der Beschlussempfehlungen aus den einzelnen Fachausschüssen, wird der Rat unter anderem über den „Verkehrsversuch Radachse Innenstadt“ diskutieren. Die Sitzung wird von Bürgermeister Reiner Breuer geleitet und via Audiostream live auf neuss.de übertragen.

Die Beratungsunterlagen stehen im Bürgerinfoportal zur Verfügung.

Der Besuch der Sitzung findet nach der aktuell gültigen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW unter der 3G-Regel statt. An der Sitzung dürfen entsprechend nur Personen teilnehmen, die gegen das Coronavirus vollständig geimpft und/oder negativ getestet bzw. vom Virus genesen sind. Die entsprechenden Nachweise werden vor Sitzungsbeginn kontrolliert. Hierzu ist eine vorherige Anmeldung bei tim.rentergent@stadt.neuss.de, bzw. telefonisch unter 02131 90-2080 notwendig.

(Stand: 25.03.2022/Bo)