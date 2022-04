25.04.2022 - 1984 - Orwell-Roman als Bühnenfassung

Im Jahr 1948 entwarf George Orwell mit seinem Roman „1984“ die dystopische Zukunftsvision eines Staates, in dem Gedanken, Sprache und Geschichtsbewusstsein der Bevölkerung rund um die Uhr kontrolliert und beeinflusst werden. Und das - offiziell - zu ihrem Schutz und Wohle. „1984“ gehört sicher zu den aktuell meist zitierten Werken der Weltliteratur. Grund genug für das Kulturforum Alte Post, den Romanklassiker auf die Bühne zu bringen.

Regisseur Stefan Filipiak schrieb eine beklemmend aktuell wirkende Bühnenfassung des Stücks. Im August vergangenen Jahres suchte und fand er im Rahmen eines Castings die Ensemblemitglieder, die seit dem letzten Herbst probten und am kommenden Freitag Premiere feiern. Es spielen Anke Mattern, Birgit Meyer, Vanessa Streek, Petra Wucherpfennig, Frank Gärtner, Ernst Geesmann und Jochen Langenbach. Das Video-Bühnenbild kommt von Nils Kemmerling.

Die Uraufführung findet am Freitag, 29. April 2022, um 20 Uhr statt. Weitere Vorstellungen finden am 30. April sowie am 6., 7., 11., 13. und 14. Mai 2022 statt. Weitere Informationen sind unter www.altepost.de abrufbar, Kartenreservierungen können telefonisch unter 02131-904122 vorgenommen werden.



(Stand: 25.04.2022, Kro)

Zur Pressemeldung finden Sie zwei Fotos in unserem Bildarchiv.