25.04.2022 - Angebote der Stadtbibliothek im Mai

Die Stadtbibliothek Neuss informiert über ihr Programm für den Monat Mai: Mit der Wiederaufnahme der Angebote „Mini-Bücherwürmchen“ für die Allerkleinsten und „Bücherwürmchen“ bietet die Bibliothek nun für alle Altersgruppen ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm. Es reicht von der 2000-jährigen Geschichte des Niedergermanischen Limes über den 250. Geburtstag von Novalis bis hin zur heutigen Nutzung digitaler Angebote. Weiterführende Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sind über die Homepage unter www.stadtbibliothek-neuss.de abrufbar.

Die Veranstaltungen im Mai im Überblick:

2. Mai 2022: Neustart der „Bücherwürmchen“

Nach der pandemiebedingten Pause startet die Stadtbibliothek im Mai wieder mit ihren Angeboten für die Kleinsten. Einmal monatlich können Familien mit Kleinkindern im Alter von zwölf bis 24 Monaten unter Leitung der pädagogischen Fachkraft Ümmü Akca gemeinsam singen, lesen, spielen und kreativ sein. Damit fördern sie sowohl die Sprachentwicklung, als auch das Rhythmusgefühl und die Motorik der Kleinkinder. Durch den frühen Kontakt zu anderen Kindern werden darüber hinaus das Sozialverhalten beeinflusst und erste Freundschaften geknüpft. Die Eltern erhalten gleichzeitig hilfreiche Anregungen für das Leben mit Kleinkindern. Das erste Treffen der „Bücherwürmchen“ startet am Montag, 2. Mai, um 10.30 Uhr in der Stadtbibliothek und dauert rund 60 Minuten. Jeweils acht Kleinkinder mit einer Begleitperson können teilnehmen, die Veranstaltung ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich. Nähere Informationen unter: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/buecherwuermchen/

4. Mai 2022: Coding für Kids - Robotik mit Lego Boost®

Am Mittwoch, 4. Mai, lernen Kinder ab acht Jahren in der Stadtbibliothek den Roboter Vernie, die Gitarre Shooter und die Katze Frankie kennen und erforschen gemeinsam die Grundlagen der Robotik. Durch das spielerische Entdecken lernt Vernie laufen und sprechen, die Gitarre wird zum Rockstar und die Katze Frankie kann am Ende schnurren und spielen. Der Workshop beginnt um 16 Uhr im „Makerspace“ der Stadtbibliothek und ist kostenlos. Anmeldung und nähere Informationen unter: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/coding-fuer-kids-robotik-mit-lego-boost/

5. Mai 2022: Aktiv & Kreativ: „Und es ist mir, als würde ich früh weggehen“ - Patrick Schad über Leben und Werk von Novalis

In der Stadtbibliothek wird am Donnerstag, 5. Mai, gefeiert. Zum 250. Geburtstag von Novalis, einem Dichter, Denker und Philosoph der Frühromantik, führt der Neusser Schauspieler Patrick Schad in das Leben des Autors ein und trägt einige seiner Werke vor. Die Veranstaltung „Und es ist mir, als würde ich früh weggehen“ beginnt um 16 Uhr. Der Eintritt ist für Besucher*innen mit gültigem Bibliotheksausweis kostenfrei, Gäste zahlen sechs Euro. Um Anmeldung über die Website wird gebeten: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/aktiv-kreativ-und-es-ist-mir-als-wuerde-ich-frueh-weggehen/

6. Mai 2022: Lesen mit Hund

Am Freitag, 6. Mai, werden um 16 Uhr besondere Gäste in der Bibliothek erwartet: Bam-Bam und Fluffy sind zwei Therapiehunde vom Neusser „DOG’s TOUCH-Team“, die sich gern von Kindern vorlesen lassen. Diese können in einer positiven Atmosphäre ihre Vorlesefähigkeiten angstfrei trainieren. Die Teilnahme ist für Grundschulkinder ab der zweiten Klasse gedacht und für sie kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, da die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt ist: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/lesen-mit-hund-5/

12. Mai 2022: Bilderbuchkino „Lesebär“: „Die große Wörterfabrik“

Die Stadtbibliothek lädt Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren zum Bilderbuchkino „Lesebär“ ein. Am Donnerstag, 12. Mai, wird um 15 Uhr das Bilderbuch „Die große Wörterfabrik“ von Agnès de Lestrade vorgelesen. In dieser Geschichte lebt Paul in einem Land, in dem er Wörter kaufen muss. Doch was soll er tun, wenn er kein Geld hat? Dank seiner Kreativität schafft Paul es, der hübschen Marie mit nur drei Worten sein Herz zu öffnen. Die Kinder werden aktiv mit in die Geschichte einbezogen. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Veranstaltung auf maximal 25 Personen begrenzt. Eine Anmeldung im Voraus ist nicht erforderlich. Nähere Informationen über die Website: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/bilderbuchkino-lesebaer-10/

16. Mai 2022: Mini-Bücherwürmchen

Am Montag, 16. Mai, nimmt die Stadtbibliothek um 10.30 Uhr ihr Angebot für die Allerkleinsten wieder auf. Unter Leitung der pädagogischen Fachkraft Ümmü Akca erhalten Babys im Alter von sechs bis zwölf Monaten durch rhythmische Geschichten, Lieder und Spiele wertvolle Impulse für ihre Sprachentwicklung. Es können jeweils acht Babys plus einer Begleitperson teilnehmen. Die Veranstaltung ist für alle Teilnehmer*innen kostenlos, eine Anmeldung über die Website ist erforderlich. Nähere Informationen unter: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/mini-buecherwuermchen/

18. Mai 2022: Wunderwelt Wasser – Experimente zum Mitmachen und Erleben

Die Wunderwelt des Wassers zu entdecken und zu erforschen ist das Ziel der Veranstaltung am Mittwoch, 18. Mai, im neuen Kreativraum der Stadtbibliothek, dem „Makerspace“. Zum Mitmachen sind Kinder ab acht Jahren und ihre Familien eingeladen. Die einstündige Veranstaltung beginnt um 16 Uhr. Sie ist kostenfrei, allerdings ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Nähere Informationen unter: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/unsichtbares-wasser-gibt-es-das-wirklich/

19. Mai 2022: Das Kleinkastell am Reckberg – Was uns 2000 Jahre alte Spuren heute erzählen Vortrag von Dr. Dieter Hupka

Der Archäologe Dieter Hupka nimmt die Zuhörer*innen in der Stadtbibliothek am Donnerstag, 19. Mai, mit auf eine Zeitreise in die Geschichte des niedergermanischen Limes. Zweitausend Jahre zurück zum Kleinkastell am Reckberg sollen Spuren der Vergangenheit und ihre Bedeutung für die heutige Denkmalspflege gezeigt werden. Der Reckberg östlich des Neusser Stadtteils Grimlinghausen ist eine ehemalige römische Befestigungsanlage des niedergermanischen Limes, der 2021 zum Weltkulturerbe ernannt wurde. Das ist Anlass für den Kreisheimatbund Neuss, sich in diesem Jahr mit seiner Bedeutung für die Stadt zu beschäftigen. Zur Einstimmung erläutert der Archäologe mit einem Bildvortrag seine wissenschaftliche Arbeit und zeigt aktuelle Ergebnisse der Forschung. Die Veranstaltung des Kreisheimatbundes Neuss e.V. findet in Kooperation mit der Stadtbibliothek Neuss und dem Förderverein „Pro Stadtbibliothek Neuss e.V.“ statt. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Nähere Informationen und Anmeldung über die Website: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/das-kleinkastell-am-reckberg-was-uns-2000-jahre-alte-spuren-heute-erzaehlen/

21. Mai 2022: Familienzeit: „Schätze der Meere“

In dieser Familienzeit am Samstag, 21. Mai, tauchen Kinder von vier bis acht Jahren und ihre Familie in die faszinierende Unterwasserwelt ein. Durch Vorlesegeschichten, Experimente, Spielereien und künstlerische Aktivitäten lernen sie die Welt der Korallenriffe und des Lebens unter und über der Wasseroberfläche kennen und erfahren Wissenswertes über die Geheimnisse und die Schätze der Meere. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr, dauert etwa zwei Stunden und ist für alle Teilnehmer*innen kostenfrei. Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze ist begrenzt, daher ist eine vorherige Anmeldung erforderlich: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/familienzeit-schaetze-der-meere/

24. Mai 2022: Smartphone- und Tablet-Sprechstunde

In der Smartphone- und Tablet-Sprechstunde am Dienstag, 24. Mai, können Kund*innen mit einem gültigen Bibliotheksausweis Antworten auf ihre Fragen rund um die Nutzung und Bedienung ihrer mobilen Endgeräte erhalten. Die Sprechstunde beginnt um 13.30 Uhr, dauert eine Stunde und ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/smartphone-und-tablet-sprechstunde-7/

24. Mai 2022: „Onleihe“- Sprechstunde

Die virtuelle Zweigstelle der Stadtbibliothek „Onleihe” bietet rund um die Uhr und von zu Hause aus E-Books, E-Zeitschriften, E-Hörbücher und E-Filme zum Streamen. In der „Onleihe“-Sprechstunde erklärt das Bibliothekspersonal am Dienstag, 24. Mai, um 15 Uhr, wie die gewünschten Medien auf die eigenen Geräte, wie E-Book-Reader, Tablet oder Smartphone geladen werden. Eine kostenfreie Teilnahme ist für alle Besucher*innen mit gültigem Bibliotheksausweis möglich. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/onleihe-sprechstunde-7/

25. Mai 2022: Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien

Einen “Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien“ können Bibliothekskund*innen am Mittwoch, 25. Mai, um 16 Uhr in der Stadtbibliothek machen. Damit können sie dann zukünftig die Geräte in der Stadtbibliothek nutzen, um ihre eigenen Audio- und Video-Kassetten zu digitalisieren. Die Teilnahme ist kostenfrei, setzt allerdings einen Bibliotheksausweis und eine vorherige Anmeldung voraus: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/fuehrerschein-fuer-die-digitalisierung-von-av-medien-5/

30. Mai 2022: Bücherwürmchen

Um die Sprachentwicklung von Anfang an fördern, lädt die Stadtbibliothek Kleinkinder im Alter von zwölf bis 24 Monaten am Montag, 30. Mai, zu den „Bücherwürmchen“ ein. Unter der pädagogischen Leitung von Ümmü Akca werden Eltern oder Großeltern gemeinsam mit ihren Kindern lesen, singen und spielen. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr und ist für die Teilnehmer*innen kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/buecherwuermchen-2/



(Stand: 25.04.2022, Kro)

Bildunterschrift: Bilderbücher fördern Sprachentwicklung und Konzentration.

Bildunterschrift: Der Neusser Schauspieler trägt zum 250. Geburtstag von Novalis Werke des Frühromantikers vor.

Bildunterschrift: Bam-Bam und Fluffy lassen sich gern vorlesen.

Bildunterschrift: Frühes Vorlesen fördert die Sprachentwicklung.

Bildunterschrift: Der Niedergermanische Limes gehört seit 2021 zum Weltkulturerbe.

Bildunterschrift: Von zu Hause aus können E-Medien bequem mit der „Onleihe“ genutzt werden.

Bildunterschrift: Audio- und Videokassetten können in der Bibliothek digitalisiert werden.