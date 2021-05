25.05.2021 - Stadtradeln 2021

Bereits zum fünften Mal nimmt die Stadt Neuss gemeinsam mit den anderen Städten und Gemeinden des Rhein-Kreises Neuss an der Aktion „Stadtradeln“ teil. Die bundesweite Kampagne des Klima-Bündnisses zur Imageförderung des Radverkehrs und zur Bewusstseinsbildung in Sachen Klimaschutz startet am kommenden Freitag, 28. Mai, und endet am Donnerstag, 17. Juni 2021.

Ziel ist es, im vorgegebenen Zeitraum als Gruppe oder Einzelperson möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen, um die individuellen und kommunalen CO2-Emissionen zu senken. Die einzelnen Kommunen treten dabei in einem Wettkampf gegeneinander an. Alle in Neuss lebenden oder arbeitenden Personen sind dazu eingeladen, sich unter www.stadtradeln.de/neuss für das diesjährige Stadtradeln anzumelden und an der Kampagne teilzunehmen. Die Stadt Neuss möchte auch im Jahr 2021 mit möglichst vielen Radlerinnen und Radlern antreten und damit auch einen weiteren Schritt in Richtung „Neuss Klimaneutral 2035“ gehen.

Vom ADFC Neuss gibt es in diesem Jahr außerdem ein Stadtradeln-Extra: Familien mit Kindern können in den Sprachen Deutsch, Türkisch und Arabisch eine vier Kilometer lange Innenstadt-Runde mit zehn Rätsel-Stationen zu Neusser Geschichte(n) abfahren. Weitere Informationen sind unter www.neuss.adfc.de/artikel/rallye abrufbar.

Im Jahr 2020 legten rund 1.400 aktive Radelnde in 68 Teams insgesamt 347.335 km zurück, was ungefähr der Entfernung zwischen Erde und Mond entspricht. Insgesamt konnten so 51 Tonnen CO2 vermieden werden. Mit Hilfe der Meldeplattform „RADar!“ kann unter www.radar-online.net/radar-kommunen/karte/neuss außerdem auf Schwachstellen im Radwegenetz hingewiesen und so die Verbesserung der Radinfrastruktur in Neuss unterstützt werden.



(Stand: 25.05.2021, Kro)