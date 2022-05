25.05.2022 - Stadt tritt Charta für Friedhofskultur bei

Die Stadt Neuss ist offiziell der Charta Friedhofskultur beigetreten, die den Wert unserer Friedhöfe für die Bürgerinnen und Bürger unterstreicht. Damit setzt Neuss ein deutliches Zeichen für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Friedhöfe.

Bürgermeister Reiner Breuer hat nun im Rahmen einer bundesweiten Aktion anlässlich des Jahrestags der Ernennung der Friedhofskultur in Deutschland zum Immateriellen Kulturerbe die offizielle Beitrittsurkunde zur Charta Friedhofskultur unterzeichnet.

„Jeder Mensch hat das Recht auf eine würdevolle Bestattung auf dem Friedhof und ein anerkennendes Gedenken.“ So lautet der erste Leitsatz der Charta Friedhofskultur. Erarbeitet wurde die Charta von den wichtigsten Institutionen und Verbände im deutschen Friedhofswesen. Das Manifest verdeutlicht in elf Leitsätzen, worum es in unserer historisch gewachsenen Friedhofskultur geht: „um ein zu schützendes Kulturgut für alle Bürgerinnen und Bürger.“

Das Manifest zeigt dabei nicht nur auf, wie wertvoll die Friedhofskultur für das Abschiednehmen und Erinnern jedes Einzelnen ist. Vielmehr geht es um das vielschichtige Spektrum der Friedhöfe, ob beispielsweise in kultureller, sozialer, historischer oder naturschützender Hinsicht. Die Charta orientiert sich damit an den Zielsetzungen des Immateriellen Kulturerbes der UNESCO. Denn anders als beim materiellen Welterbe geht es beim Immateriellen Kulturerbe um lebendig gestaltete, kulturelle Ausdrucksformen.

(Stand: 25.05.2022/Bo)

Nachfolgend finden Sie die Charta Friedhofskultur und in unserem Bildarchiv finden Sie ein Foto von Bürgermeister Breuer sowie Beigeordneten Dr. Welpmann bei der Unterzeichnung der Charta.

Charta Friedhofskultur