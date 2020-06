25.06.2020 - Einschränkungen auf Düsseldorfer Straße

An den ersten beiden Juliwochenenden kommt es zu Einschränkungen des Verkehrs auf der Düsseldorfer Straße. Grund sind zwei Baumaßnahmen der Rheinbahn AG. Die Rheinbahn erneuert die Gleise auf der Düsseldorfer Straße in Höhe der Dyckerhofstraße und am Theodor-Heuss-Platz. Die Düsseldorfer Straße bleibt grundsätzlich in beide Richtungen befahrbar, es ist aber mit Behinderungen zu rechnen. Die Baumaßnahmen Düsseldorfer Straße/Theodor-Heuss-Platz finden von Freitag bis Montag, 3. bis 6. Juli 2020, 7 bis 4 Uhr, statt. In zwei Bauabschnitten erfolgen die Arbeiten auf der Düsseldorfer Straße in Höhe der Dyckerhofstraße in Fahrtrichtung Düsseldorf von Freitag bis Montag, 3. bis 6. Juli 2020, 7 bis 4 Uhr, und Freitag bis Montag, 10. bis 13. Juli 2020, 21 bis 4 Uhr.