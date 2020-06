25.06.2020 - Makrofotografie - Die Welt der kleinen Dinge

Die Volkshochschule Neuss bietet am 11. und 12. Juli 2020 einen zweitägigen Kurs zum Thema „Makrofotografie“ an. Jeweils von 9 bis 15.30 Uhr wird samstags und sonntags von Seminarleiter Uwe Schmid vermittelt, wie professionell gestaltete Nahaufnahmen die eigene künstlerische Aussage optimal zum Ausdruck gebracht werden kann.

Details fotografieren und mit Formen und Farben spielen: Die Nahfotografie fasziniert durch formatfüllende Aufnahmen von Miniaturen. Mit der Makrofotografie erschließt sich eine neue, unbekannte Welt. Mineralien, Modellbau, Uhren, Münzen, Pflanzen, Blumen, Insekten oder andere Tiere, wie auch alltägliche Gegenstände aus Küche, Büro oder Werkstatt können in der professionell gestalteten Nahaufnahme eine eigene künstlerische Aussage entfalten.

Der 16-stündige Kurs findet im Romaneum, Brückstraße 1, und im Freien statt und kostet 64,50 Euro. Teilnehmende sollten in guter körperlicher Verfassung sein, fotografische Grundkenntnisse besitzen und mit der Bedienung der eigenen Kamera vertraut sein. Mitzubringen sind die eigene Fotokamera mit manueller Einstellmöglichkeit von Zeit und Blende sowie ein Kamerastativ und Zubehör für Nahaufnahmen. Weitere Informationen sind unter www.vhs-neuss.de erhältlich.