25.06.2020 - Sommerferienprogramm Stadtarchiv

Bei der Stadtrallye „Neuss erkunden – früher und heute“ erkunden Kinder von zehn bis 14 Jahren in zwei Gruppen an zwei Terminen am 15. und 30 Juli 2020, jeweils von 9.30 bis 14 Uhr, die Neusser Innenstadt. Ausgerüstet mit Stadtplan und Fragebogen, begleitet von einem professionellen Stadtführer und einer Begleitperson aus dem Stadtarchiv, begeben sie sich auf eine Schnitzeljagd und lernen Neuss von einer anderen Seite kennen. Der Siegergruppe winkt ein kleiner Preis.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen wird den Teilnehmenden bei einer kleinen Führung durch das Magazin - die Schatzkammer des Stadtarchivs - anhand jahrhundertealter Urkunden, Dokumente, Zeitungen und Bilder gezeigt, wie es in Neuss früher aussah. Treffpunkt ist das Stadtarchiv Neuss, Oberstraße 15. Anmeldungen sind bis zum 8. Juli 2020 bzw. bis zum 23. Juli 2020 telefonisch (02131/904250) oder per E-Mail (stadtarchiv@stadt.neuss.de) unter Angabe von Name, Alter und Telefonnummer für Rückfragen möglich.

An zwei Terminen, 9. Juli 2020 und 6. August 2020, findet jeweils von 9.30 bis 15 Uhr für Kinder von acht bis zwölf Jahren die Veranstaltung „Mit Brief und Siegel im Stadtarchiv Neuss“ statt.

Gestartet wird mit einer Entdeckungstour durch die Schatzkammer des Stadtarchivs: das Magazin. Dort erkunden die Teilnehmenden jahrhundertealte Briefe und schauen, wie früher in Neuss geschrieben oder Post versendet wurde. Danach begeben sie sich selbst ans Briefeschreiben. Die Kinder lernen das Lesen und Schreiben alter deutscher Schriften mit Gänsekiel und Stahlfedern kennen. Nach einem kleinen Mittagessen geht es mit dem Falten verschiedener Briefumschläge weiter. Damit am Ende des Tages die eigenen Briefe in alter Schrift sicher versenden können, werden die Briefe vorher versiegelt. Eine Anmeldung ist bis zum 2. Juli 2020 bzw. bis zum 30. Juli 2020 telefonisch (02131/904250) oder per E-Mail (stadtarchiv@stadt.neuss.de) unter Angabe von Name, Alter und Telefonnummer für Rückfragen möglich.

Für beide Veranstaltungen gilt: Bitte eine Trinkflasche, eine Mund-Nasen-Bedeckung und ein kleines Frühstück mitbringen. Für das Mittagessen wird gesorgt. Auf die Einhaltung der bestehenden Hygiene-Auflagen wird geachtet.

Die Teilnahme ist kostenlos. Das Programm wird unterstützt vom Forum Archiv und Geschichte e.V.