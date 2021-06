25.06.2021 - Komitee für Partnerschaften und internationale Beziehungen

Die Wahl des oder der Vorsitzenden beschäftigt das Komitee für Partnerschaften und internationale Beziehungen in seiner Sitzung am Dienstag, 29. Juni 2021, 17 Uhr. Weitere Themen sind unter anderem Berichte zu den Aktivitäten zwischen der Stadt Neuss und ihren Partner-, befreundeten und anderen Städten. Das Komitee tagt in Präsenz im Ratssaal des Neusser Rathauses, Markt 2. Die Unterlagen zur Sitzung sind im Ratsinformationssystem unter www.neuss.de einsehbar.

Interessierte, die der Sitzung beiwohnen möchten, müssen sich vorab per E-Mail unter nicole.bungert@stadt.neuss.de anmelden. Im gesamten Rathaus gelten auch während der Sitzung die Abstands- und Hygienevorschriften, das Tragen einer medizinischen Maske ist Pflicht, um einen negativen Test vorab wird gebeten. Die Anzahl der Plätze ist wegen der Abstandsregeln begrenzt.

(Stand: 23.06.2021/Spa)