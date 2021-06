25.06.2021 - Schülerehrenamtspreis verliehen

Von der Organisation von Spendenaktionen bis hin zur Tätigkeit als Medienscout zur Prävention bei Cybermobbing, die Liste der ehrenamtlichen Tätigkeiten der Neusser Schülerinnen und Schüler ist lang. Bürgermeister Reiner Breuer zeichnete jetzt 18 sozial engagierte Schülerinnen und Schüler mit dem Schülerehrenamtspreis im Innenhof des Neusser Rathauses aus.

Vergeben wir der Neusser Schülerehrenamtspreis seit 2016 an Schülerinnen und Schüler der Entlassjahrgänge, die sich im Laufe ihrer Schulzeit an ihrer Schule in besonderem Maße ehrenamtlich engagiert haben. Der Schwerpunkt muss dabei auf sozialem Engagement liegen. In diesem Jahr wurden insgesamt 18 Schülerinnen und Schüler aus elf Neusser Schulen ausgezeichnet.

Breuer bedankte sich bei den Schülerinnen und Schülern für ihr Engagement. „Unsere Stadt lebt vom sozialen Engagement. Daher freut es mich auch, heute hier so viele ehrenamtlich und sozial engagierte junge Neusserinnen und Neusser auszeichnen zu dürfen.“ Fasziniert zeigt sich der Breuer auch von den Biografien, die einige der jungen Preisträger bereits vorzuweisen haben. Sohaila Afshar, Schülerin der Comenius-Gesamtschule beispielsweise, setzt sich beim Programm „Schüler helfen Schülern“ ein. Vor dem Hintergrund der eigenen Zuwanderung aus Afghanistan weiß sie selbst, wie wichtig wirksame und nachhaltige Unterstützung beim Lernen, vor allem in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch ist. Sie bereitet den Unterricht für acht Mitschülerinnen und Mitschüler eigenständig vor und wird mit ihrem Engagement dem Leitbild der Comenius-Gesamtschule „Alle.Alles.Ganz!“ in besonderer Weise gerecht.

Gefragt nach ihren Berufswünschen wurde klar, dass sich die meisten ausgezeichneten Schulabgängerinnen und Schulabgänger auch in ihrem zukünftigen Berufsleben weiterhin sozial für die Gesellschaft einsetzen wollen, sei es im medizinischen Bereich oder im Bereich der Bildung.

