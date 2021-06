25.06.2021 - Verlängerter Anmeldeschluss

Die Musikschule der Stadt Neuss beginnt ihr neues Schuljahr traditionell im Oktober. Normalerweise wäre mit Beginn der Sommerferien schon Anmeldeschluss für Neuanmeldungen gewesen. Coronabedingt hat die Musikschule jetzt aber den Anmeldschluss für dieses Jahr bis September verlängert und ein neues Angebot im Beratungsprogramm: Ab sofort gibt es auf der Internetseite der Musikschule einen virtuellen 3D Rundgang durch das Musikschulgebäude, der durch viele Filme und digitale Möglichkeiten ausgesprochen informativ und attraktiv auch für Kinder ist. Durch diesen kann man sich – ähnlich wie bei Google Street View - selbständig per Mausklick durchs Gebäude bewegen oder im Menu direkt Themen bzw. Räume anklicken und dorthin springen. In den Räumen sind viele Filme mit Instrumentenvorstellungen und Infos anklickbar. Orientierung über das „Dollhouse“ – ein Puppenhausartiges Modell - oder den Grundriss ist ebenso möglich wie eine geführte Tour durch die Highlights.

Das Team der Musikschule steht darüber hinaus für persönliche und weitergehende Beratung in den Sprechzeiten telefonisch oder in Präsenz zur Verfügung. Die Auswahl an Instrumenten ist groß, denn nahezu alle Instrumente können an der Musikschule unter fachkundiger Anleitung gelernt werden: Klavier, Gitarre, Oboe, Fagott, Gesang, Horn, Blockflöte, Trompete, Tenorhorn, Posaune, Tuba, Querflöte, Klarinette, Schlagzeug, E-Gitarre, E-Bass, Keyboard, Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass, Cembalo, Musikproduktion und Kinderchor.

Für alle Instrumente gibt es an der Musikschule Ensembleangebote, denn das gemeinsame Musizieren wird großgeschrieben: vom Elementarkurs „Musikwiese“ für Kinder ab 18 Monate, den „Musikforschern“ ab vier Jahren, den „Streicherzwerge“-Ensembles für den jungen Geigennachwuchs, den „Holzwürmern“ für die jungen Bläser über das Jugendsinfonieorchester „SINFO“ und den Kinderchor bis hin zu diversen Rock- und Jazzbands reicht die Palette von insgesamt über 60 Ensembles. Auch Musikproduktion kann im hauseigenen Tonstudio gelernt werden.

Was nicht alle wissen: für Erwachsene gibt es mehrere Orchester und verschiedene Chöre, außerdem mit der flexiblen 10er Karte ein maßgeschneidertes Unterrichtspaket für Menschen ab 18 Jahre bis hin zum Seniorenalter. Neu ist – in Kooperation mit der VHS Neuss - ein Seniorenorchester sowie ein Seniorenchor.

Dank 50 Prozent Sozialermäßigung, Geschwisterermäßigung und der Möglichkeit, den Neuss Pass und Gutscheine aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) einzusetzen, gibt es auch für Familien, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind oder nur über ein geringes Einkommen verfügen, einen Zugang zu den Angeboten der Musikschule. Darüber und über alle anderen Fragen berät die Musikschule gerne.

Der 3D Rundgang, Informationen und Anmeldeformulare sind im Internet zu finden unter www.musikschule-neuss.de.

Telefonisch berät die Musikschule Neuss unter 02131/904041 oder per E-Mail an musikschule@stadt.neuss.de.



(Stand: 25.06.2021/Stgl)

