25.07.2023 - "Neuss liest" Elke Heidenreich

Am Donnerstag, den 26. Oktober, wird um 19 Uhr zum 14. Mal das Lesefestival „Neuss liest“ in der Stadtbibliothek eröffnet. Die prominente Schriftstellerin Elke Heidenreich liest bei der Eröffnungsveranstaltung aus ihren aktuellen Neuerscheinungen. Darunter sind die Titel „Hier geht‘s lang“ (2021), „Ihr glücklichen Augen“ (2022), „Frau Dr. Moormann und ich“ (2023) und „Neulich im Himmel“.

Neugestaltung der traditionellen Kaffeepausenlesungen

Bei den traditionellen Kaffeepausenlesungen im Rahmen des Lesefestes wird in diesem Jahr erstmals kein Roman in Fortsetzung gelesen, sondern jeweils ein Erzählband vorgestellt und Episoden daraus vorgelesen.

„Neuss liest“ findet seit 2010 statt und ist die größte Kooperationsveranstaltung der Stadtbibliothek. Sie ist nur möglich, weil sich zahlreiche Vereine, Institutionen oder sonstige Einrichtungen mit eigenen Veranstaltungen und in die Mitgestaltung der Kaffeepausenlesungen einbringen. Das Lesefestival findet mit Unterstützung des Fördervereins „Pro Stadtbibliothek Neuss e.V.“ statt.

Elke Heidenreich bei „Neuss liest“ 2023

Die in Köln lebende Germanistin, Theaterwissenschaftlerin und Literaturkritikerin Elke Heidenreich ist vielen aus Hörfunk und Fernsehen bekannt. Nach ihren Kolumnen in der Frauenzeitschrift „Brigitte“, ihren Hörfunkbeiträgen mit Geschichten rund um die schnoddrige Metzgersgattin Else Stratmann debütierte sie 1992 als Schriftstellerin mit der Erzählsammlung „Kolonien der Liebe“ und veröffentlicht seither vor allem Sammlungen von Kurzgeschichten und Erzählungen.



Bei der Eröffnungsfeier von „Neuss liest“ präsentiert sie einige der schönsten Geschichten, die zu ihrem 80. Geburtstag in diesem Jahr herausgegeben wurde. Bis zum 24. November werden im Rahmen von „Neuss liest“ zahlreiche Veranstaltungen zu den Büchern von Elke Heidenreich stattfinden.

