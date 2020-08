25.08.2020 - Neue Beleuchtung und Müllgefäße im Stadtgarten

Im alten Stadtgarten und im Rosengarten wurde jetzt die Beleuchtung erneuert und Müllgefäße ausgetauscht. Mitte letzten Jahres hat die Stadt Neuss auf Vermittlung von Bürgermeister Reiner Breuer eine Spende für die Erneuerung zugesagt bekommen. Der Wunsch des Spenders war es, dass in diesem Bereich neue Leuchten installiert werden und noch vorhandene Lücken in der bisherigen Ausleuchtung der Wege des Stadtgartens geschlossen werden sollten. Zusätzlich sollten auch die Müllgefäße in diesem Bereich erneuert werden, neben einer optischen Aufwertung war insbesondere der Schutz der Müllgefäße vor Entleerung durch Tiere (Vögel) beabsichtigt.

Nach Eingang der Spende sind inzwischen 45 Müllbehälter ausgetauscht und 132 Leuchten installiert worden. Das moderne System ist gekennzeichnet durch ein warmes, nach unten gerichtetes Licht, das dimmbar ist und über eine bewegungsabhängige, sogenannte mitlaufende Steuerung verfügt. Hierdurch wird das Lichtniveau an die tatsächliche Nutzung des Stadtgartens durch Passanten angepasst. Es wird immer nur ein frei definierbarer Bereich vor und hinter dem Parkbenutzer mit einer höheren Beleuchtungsstärke versehen. Bei Nichtnutzung der Parkanlage wird das Lichtniveau anschließend automatisch herabgesetzt, ohne die Umgebung in absolute Dunkelheit zu versetzen. Inzwischen sind alle 132 Leuchten kalibriert und Dimmen zurzeit die Helligkeit von 80 auf 20 Prozent runter. Durch dieses System und die Art der verwendeten LED-Lampen wird die Lichtverschmutzung erheblich reduziert, was neben den Anwohnern vor allem auch den Insekten zugutekommt. Die Kosten zur Errichtung der Anlage belaufen sich auf etwa 265.000 Euro für Beleuchtung und Müllgefäße.