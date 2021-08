25.08.2021 - Bezirksausschuss Nordstadt

In der kommenden Sitzung des Bezirksausschusses Nordstadt geht es um die Verpflichtung sachkundiger Bürger und die Bestellung der Schriftführenden. Weitere Themen sind unter anderem die Geschwindigkeitsreduzierung auf der Düsseldorfer Straße und die weitere Umsetzung des Ortsmittelpunktprogramms. Weitere Themen sind Mitteilungen der Verwaltung zu Sicherungsmaßnahmen an der Brücke über den Verschiebebahnhof und Berichten aus Rat und Fachausschüssen zu Angelegenheiten des Bezirks.

Das Gremium tagt unter der Leitung der Ausschussvorsitzenden Claudia Föhr am Mittwoch, 1. September 2021, um 17 Uhr im Alevitischen Gemeindezentrum (Kaarster Straße 4, 41462 Neuss). Die vollständigen Sitzungsunterlagen können im Ratsinformationssystem unter www.neuss.de eingesehen werden.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die an der Sitzung teilnehmen möchten, müssen sich vorab unter Angabe ihrer Kontaktdaten per E-Mail an robert.schichler@stadt.neuss.de anmelden. Für Veranstaltungen in Innenräumen gilt nach der aktuellen Coronaschutzverordnung (ab 20. August 2021) neben der Maskenpflicht auch ein verpflichtender 3G-Nachweis. Danach müssen alle Personen, die weder vollständig geimpft oder genesen sind, einen negativen Schnelltest oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen.



(Stand: 25.08.2021, Kro)