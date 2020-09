25.09.2020 - „Grimlinghausen und der Rhein“

Für alle Geschichts-Interessierten gibt es nun einen interaktiven Online-Rundgang durch den Neusser Stadtteil Grimlinghausen. Dieser Parcours ist das Ergebnis einer Kooperation des Marie-Curie-Gymnasiums und der Pestalozzi-Grundschule mit dem Neusser Stadtarchiv. Schülerinnen und Schüler beider Schulen haben im vergangenen Schuljahr gemeinsam die Bedeutung des Rheins für die Stadt Neuss in Vergangenheit und Gegenwart erforscht und dabei insbesondere die Geschichte von Grimlinghausen in den Blick genommen. Entstanden ist daraus ein Wissensparcours durch den direkt am Rhein gelegenen Stadtteil.

Im Rahmen der Themenwoche der Neusser Kultureinrichtungen unter dem Motto „Was(s)er~leben“ stellten das Stadtarchiv und die beteiligten Schulen das Projekt im Romaneum einem größeren Publikum vor. Nach einleitenden Worten von Stadtarchivleiter Dr. Jens Metzdorf und einem Grußwort der Beigeordneten für Schule, Bildung und Kultur, Dr. Christiane Zangs, standen die Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt. Sie präsentierten den von ihnen erarbeiteten Rundgang und machten allen Anwesenden Lust darauf, ihn einmal selbst auszuprobieren. Die beiden Schulleiterinnen Maria Meyen (Pestalozzi-Grundschule) und Emmy Tressel (Marie-Curie-Gymnasium) freuten sich mit den Schülerinnen und Schülern über das gelungene Projekt.

Der Parcours steht ab sofort allen zur Verfügung, die ihr Wissen über den Rhein und die Geschichte von Grimlinghausen testen oder vervollständigen wollen. Er ist unter diesem Link zu erreichen: https://biparcours.de/bound/grimlinghausenundderrhein

