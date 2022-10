25.10.2022 - Bürgermeister stellt sich den Fragen der Kinder

Ihre persönlichen Fragen an Bürgermeister Reiner Breuer können alle Kinder aus Weißenberg am Donnerstag, 17. November 2022, 16 bis 17.30 Uhr, stellen. Im Jugendclub, Vogelsangstraße 55, haben ausschließlich Kinder von sechs bis 14 Jahren Rederecht haben, Eltern/Erwachsene sind als Gäste herzlich willkommen. Für die Veranstaltung sind die aktuellen Corona-Schutzverordnungen zu beachten. Weitere Informationen zur Kinderversammlung sind im Kinderbüro der Stadt Neuss telefonisch unter 02131/905190 oder per E-Mail an Kinderbuero@stadt.neuss.de erhältlich. Die Kinderversammlung wird durch das Jugendamt Neuss in Zusammenarbeit mit der Karl-Kreiner-Schule und dem Jugendclub Vogelsangstraße organisiert.

(Stand: 24.10.2022/Spa)