25.10.2023 - Geänderte Müllabfuhr wegen Feiertag

Aufgrund des Feiertages am kommenden Mittwoch, 1. November (Allerheiligen), verschiebt sich in der nächsten Kalenderwoche die Leerung der Restmüll-, der Bio- und auch der Altpapiertonnen zum Teil um jeweils einen Tag nach hinten.

Das heißt, die Mittwochsleerung wird am Donnerstag nachgeholt. Die Leerungen von Donnerstag erfolgen wiederum am Freitag. Schlussendlich wird die reguläre Leerung von Freitag am Samstag nachgeholt. Die Tage vor dem Feiertag sind von einer Verschiebung nicht betroffen. Alle Termine lassen sich auch in der „Abfall-Info 2023“ oder im Internet auf www.awl-neuss.de nachlesen. Dies gilt auch für mögliche Verschiebungen bei der Abfuhr der Gelben Tonne, die nicht durch die AWL geleert wird.

Rückfragen zur geänderten Müllabfuhr beantwortet gerne das Kundenzentrum der AWL Neuss GmbH unter der Rufnummer 02131/124 480.