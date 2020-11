25.11.2020 - Bauarbeiten auf der K30 in Uedesheim

Aufgrund von Bauarbeiten wird die Straße K30 in Höhe des Gewerbegebietes Uedesheim von Mittwoch, 25. November, bis Freitag, 27. November, für den Linienbusverkehr gesperrt. Deshalb fahren die Busse der Linien 850, 851 und SB53 in diesem Zeitraum eine Umleitung.

Umleitung der Schnellbuslinie 53

Die Busse der SB 53 fahren in Richtung Düsseldorf nach der Haltestelle Elvekum eine Umleitung über die Straße Am Blankenwasser, Jagenbergstraße und Bonner Straße bis zur Haltestelle Fuggerstraße. Von dort fahren die Busse im Bogen zurück auf die Bonner Straße und folgen wieder ihrem regulären Linienweg. In Fahrtrichtung Neuss gilt dieselbe Umleitungsstrecke in umgekehrter Reihenfolge. Für die Haltestelle „Am Fuchsberg“ werden in beide Fahrtrichtungen Ersatzhaltestellen in der Straße „Am Blankenwasser“ eingerichtet.

Linie 850

Für die Busse der Linie 850 gilt in beide Fahrtrichtungen ebenfalls die Umleitung über die Straße Am Blankenwasser, Jagenbergstraße und Bonner Straße wie für die SB 53. Die Busse fahren dieselben Ersatzhaltestellen an.

Linie 851

Die Busse der Linie 851 fahren in Richtung Kaarst nach der Haltestelle Fuggerstraße auf die Bonner Straße und die Jagenbergstraße. Im Kreisverkehr an der Ecke „Am Blankenwasser“ wenden sie und fahren zurück zur Bonner Straße. Von dort folgen sie wieder ihrem normalen Linienweg bis zur Endhaltestelle. In die Gegenrichtung (Uedesheim Deichstraße) fahren die Busse dieselbe Umleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Die Haltestellen „Blindeisenweg“ und „Am Fuchsberg“ entfallen bei der Linie 851 in beide Fahrtrichtungen.

Alle Informationen zu den Busumleitungen sind auch auf der Internetseite der Stadtwerke Neuss unter www.stadtwerkeneuss.de nachzulesen.

(Stand: 25.11.220, SWN)