25.11.2020 - Crashkurs Gitarre

Einen Crashkurs in Gitarre bietet die Volkshochschule Neuss am Dienstag, 29. Dezember 2020, von 17 bis 20 Uhr an. Einsteigerinnen und Einsteiger, die zu Weihnachten eine Gitarre geschenkt bekommen haben, lernen in dem Kurs erste Griffe. Dozent Michael von der Heydt erläutert, korrigiert und leitet die Teilnehmenden, sowohl individuell als auch in der Gruppe, an. Das Angebot kostet 17,50 Euro. Eine Anmeldung ist online möglich. Weitere Informationen gibt es unter www.vhs-neuss.de.



(Stand: 25.11.2020/Stgl)