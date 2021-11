25.11.2021 - Internationale Tanzwochen

Martha Graham Dance Company aus New York zeigt mehrere Deutschlandpremieren in der Stadthalle am Dienstag, 30. November 2021

Martha Graham hat – wie wenige andere Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts – die Entwicklung des Tanzes entscheidend beeinflusst. Entwickelt hat sie eine Technik und ein Vokabular, um alle gesellschaftlichen, politischen, mentalen und erotischen Dimensionen tänzerisch auszudrücken zu können.

Am Dienstag, 30. November 2021, um 20 Uhr in der Stadthalle kann sich das Publikum auf zwei Deutschlandpremieren der Martha Dance Company freuen: Das 1937 uraufgeführte und 2020 rekonstruierte Solo „Immediate Tragedy“ und die jüngste Kreation der Amerikanerin Andrea Miller. Mit „Scan Vergers“ erschuf Miller so etwas wie einen Sonnenuntergang in drei Akten, der die Strukturen, das Chaos und das Geheimnis erforscht. Außerdem zeigt die Company das späte Werk „Acts of Light“ sowie die von Wassily Kandinsky inspirierten „Diversion of Angels“ von 1948.

Tickets können an den bekannten Vorverkaufsstellen, über die Karten-Hotline unter 02131-526 999 99 oder über das Internet bestellt werden. https://www.westticket.de/internationale-tanzwochen-neuss-tickets/?referer_info=hl.

Weitere Infos zum Programm der Internationalen Tanzwochen finden Sie hier.

https://www.tanzwochen.de/programm/2021-2022/

Corona-Hinweis: Es gilt die 2G-Regel bei den Veranstaltungen der Internationalen Tanzwochen. Beim Zutritt in die Stadthalle wird überprüft, ob alle Zuschauer*innen entweder geimpft oder genesen sind. Benötigt werden ein entsprechendes Zertifikat und der Personalausweis. Beim Betreten und Verlassen der Stadthalle, in den Gängen und im Foyer sowie in den Sanitärräumen ist das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2- oder OP-Maske) verpflichtend. Wir empfehlen, am Sitzplatz die Maske ebenfalls aufzubehalten.

In unserem Bildarchiv finden Sie zwei Fotos für Ihre Berichterstattung.

Foto 1: Photo of Martha Graham Dance Company in Martha Graham’s Diversion of Angels by David Bazemore.

Foto 2: Photo of Jacob Larsen in Martha Graham’s Diversion of Angels by David Bazemore.

(Stand: 25.11.2021/Bo)