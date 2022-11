25.11.2022 - Einladung zur offenen Werkstatt „Facharbeit“

Die Stadtbibliothek lädt Schüler*innen der Oberstufe am Dienstag, 6. Dezember, und am Dienstag, 20. Dezember, um 15:00 Uhr in die offene Werkstatt „Facharbeit“ ein. Im Mittelpunkt dieses neuen Serviceangebotes steht die Vermittlung von allgemeinen Informationen zur Literaturrecherche und Suchstrategien, über Arbeitsmethoden und zum wissenschaftlichen Schreiben. Unterstützt wird die offene Werkstatt durch den ehemaligen Deutschlehrer Willibert Kempen. Eine Anmeldung über die Website der Stadtbibliothek ist erforderlich.

Zum Lernen in die Bibliothek

Es ist Dienstag Mittag, Schüler*innen stürmen in die Bibliothek, allein oder in Gruppen, um sich den besten Platz zum Arbeiten zu suchen. Hier werden Hausaufgaben gemacht, Informationen für Referate gesucht oder gemeinsam für die nächste Klassenarbeit gelernt. Im Gruppenarbeitsraum im ersten Obergeschoss sitzen sie in kleinen oder größeren Gruppen zusammen und lernen gemeinsam, im Einzelarbeitsraum dagegen herrscht Ruhe, weil die Schüler*innen in der Regel für sich allein arbeiten.

An der Infotheke im ersten Obergeschoss der Stadtbibliothek fragt Lina nach Büchern über Pinguine. Sie soll diesen Seevogel in ihrer Klasse vorstellen und sucht Bildmaterial um ihren Vortrag zu illustrieren. Die Kinderbibliothek hat sie bereits durchforstet. Nun sucht sie in der Erwachsenenabteilung nach passenden Büchern und wird mit Hilfe einer Bibliothekarin fündig. Kurz darauf sind zwei Achtklässlerinnen auf der Suche nach Informationen für ein Referat über das Römische Reich. Auch sie finden zwei passende Bücher, im Schülercenter. Über das Online-Formular geht eine Anmeldung für die neu eingerichtete offene Werkstatt „Facharbeit“ ein. Die Schülerin wird in Geschichte eine Facharbeit über Kolonialismus schreiben und das in englischer Sprache. In der offenen Werkstatt „Facharbeit“ möchte sie in Erfahrung bringen, ob die Bibliothek passende Literatur für ihre Arbeit vorhält.

In über 100.000 Medien können Interessierte während der Öffnungszeiten in der Bibliothek nach passenden Informationen suchen. In dem umfangreichen digitalen Angebot kann darüber hinaus sogar rund um die Uhr von zu Hause aus recherchiert werden. Mit einem gültigen Bibliotheksausweis, der bis zum 21. Geburtstag kostenfrei ist, können Schüler*innen Lexika, wie der Brockhaus oder die englischsprachige „Encyclopedia Britannica“ über die Website aufrufen. Darüber hinaus stehen Datenbanken, wie „Munzingers Personensuche“ oder „Munzingers Ländersuche“ für ihre Recherchen zur Verfügung.

Die Stadtbibliothek unterstützt Schüler*innen nicht nur bei der allgemeinen Themen- und Materialsuche, sondern seit vielen Jahren bietet sie für Oberstufenschüler*innen, die in der Zeit von November bis März eine Facharbeit schreiben, eine individuell vereinbarte Sprechstunde an. Hier steht die konkrete Hilfe für eine themenspezifische Recherchestrategie sowie der Umgang mit den passenden Suchinstrumenten im Mittelpunkt. In diesem Jahr erweitert die Stadtbibliothek ihren Service um ein weiteres Angebot: die offene Werkstatt „Facharbeit“. Hier informiert sie allgemein über Literaturrecherche, Arbeitsmethoden und wissenschaftliches Schreiben und beantwortet Fragen der Teilnehmer*innen. Der ehemalige Deutschlehrer am Quirinus-Gymnasium, Willibert Kempen, wird die Mitarbeiter*innen der Stadtbibliothek am 6. und 20. Dezember in der Zeit von 15:00 bis 16:30 Uhr in der offenen Werkstatt „Facharbeit“ unterstützen.



Da die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt ist, ist eine Anmeldung über die Website erforderlich.