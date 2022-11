25.11.2022 Stadt Neuss zeigt Flagge gegen Gewalt an Frauen

Anlässlich des Internationalen Tages zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen wurde das Rathaus der Stadt Neuss am heutigen Freitag, 25. November 2022 beflaggt. Die Fahne mit der klaren Botschaft „Neuss sagt nein zu Gewalt gegen Frauen!“ weht als Teil einer gemeinsamen Kampagne der Gleichstellungsbeauftragten des Rhein-Kreis-Neuss noch bis zum 10.12.2022 am Rathaus.

Die Beflaggung erfolgte unter Federführung der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Neuss, Katja Gisbertz. Neben Vertreter*innen der Frauenberatungsstelle Neuss, des Frauenhauses Neuss und dem Soroptimistinnen Club Neuss, nahm auch die Gleichstellungsbeauftragte des Rhein-Kreis-Neuss, Sabine Raecher an der Aktion teil. Mit der visuellen Positionierung im Zuge der jährlichen UN-Kampagne „Orange the World“ setzt die Stadt Neuss ein deutliches Zeichen gegen Gewalt an Frauen. „Unser Ziel ist, auf geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen Aufmerksam zu machen und Betroffenen Unterstützungsmöglichkeiten aufzuzeigen“, so Raecher. Das Fahnendesign wurde durch die Kommunikationsdesignerin Carolin Kuff in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Meerbusch, Claudia Müllejahns erarbeitet.

Im Jahr 2020 waren laut dem Bundeskriminalamt 119.164 Frauen von häuslicher Gewalt betroffen, 139 wurden dabei getötet. Betroffene Frauen finden Hilfsangebote online auf www.neuss.de, bei der Frauenberatungsstelle Neuss oder über die Nummer des Hilfstelefons unter 08000 116016.

