25.11.2022 - VfR Neuss nun auch im Jahnstadion beheimatet

Auf nun 116 Jahre Vereinsgeschichte kann der Fußball-Traditionsclub VfR 06 Neuss e.V. zurückblicken und ab sofort das Jahnstadion nicht nur als Trainings- und Heimspielplatz angeben, sondern auch als Adresse der Geschäftsstelle.

Die Zeiten im VfR-Stadion an der Hammer Landstraße sind für den Verein seit 2013 Geschichte, danach gab es eine Interimslösung auf der Bezirkssportanlage Weckhoven. Seit 2018 führen die Mannschaften des VfR ihren Trainings- und Spielbetrieb im Jahnstadion durch. Jetzt ist der VfR um seinen 2. Vorsitzenden Markus Wahle auch mit Vereinsräumlichkeiten an der Jahnstraße, direkt am Haupteingang des Stadions rechter Hand, angekommen.



Die Sportverwaltung hat die Baumaßnahme mit Kosten in Höhe von circa 190.000 € abgeschlossen. Die Abnahme durch die Bauordnungsbehörde ist erfolgt. Errichtet wurden eine Geschäftsstelle in Form von zwei Doppelcontainern mit Wasser-, Strom- und Heizversorgung sowie zwei Garagen zur Lagernutzung. Entsprechende Unterbauten sowie die Pflasterung des Bereichs, die vorherige nötige Entfernung des Altbodens, gehörten ebenso zu der Baumaßnahme.



Die Schlüsselübergabe durch Bürgermeister Reiner Breuer an den VfR-Vorstand erfolgte am Freitag, dem 25. November 2022, im Beisein von Vertretern des Sportamtes (Amtsleiter Uwe Talke und Leiter der Abteilung Betrieb Sportanlagen Dirk Koch), des beteiligten Architekturbüros Intorp aus Erkelenz (Yvonne Pelzer) und des VfR-Vorstandes (siehe unten). Bürgermeister Reiner Breuer freut sich, dass der VfR Neuss somit nun im Jahnstadion über eine adäquate Infrastruktur verfügt.



Neben den Räumlichkeiten für den VfR 06 Neuss hat das Sportamt in den letzten Wochen zudem zwei weitere Boulebahnen und einen Kleinfeld-Spielbereich mit zwei Mini-Toren im Bereich der ehemaligen Kugelstoßanlage neben der Hauptkampfbahn hergerichtet.

Vertreter VfR 06 Neuss

Geschäftsführer Herr Jürgen Linnerz

Geschäftsführer Herr Gökhan Göktas

Schatzmeisterin Indra Kratz

Komm. Pressesprecherin Antje Linnerz

Kommissarischer Jugendleiter Ralf Mainz

In Abwesenheit (aus gesundheitlichen Gründen) von:

2. Vorsitzender Markus Wahle

sportlicher Berater Günter Thiele (ehemaliger Fußball-Profi bei Fortuna Düsseldorf und U 21-Nationalstürmer)