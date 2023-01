26.01.2023 - Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung und Mobilität tagt am Donnerstag

Über die Priorisierung der Ortsteile im Ortsmitelpunktprogramm berät der Ausschusses für Planung, Stadtentwicklung und Mobilität in seiner nächsten Sitzung. Zudem berichtet die Verwaltung in der Sitzung zum aktuellen Sachstand zum Wendersplatz sowie zur Ausweitung von Tempo 30 und 40 in der Stadt Neuss.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Ratssaal des Rathauses (E.260) und wird vom Ausschutzvorsitzenden, Stadtverordneter Sascha Karbowiak geleitet.

Die Ausschussunterlagen stehen im Bürgerinfoportal zur Verfügung.