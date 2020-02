26.02.2020 - Ausgefallener Kappessonntagszug zieht am 29. März

Der Karnevalsausschuss Neuss hat heute mit Stadtverwaltung, Polizei und Rettungsdiensten einvernehmlich einen Ersatztermin für den am Kappessonntag aufgrund des Sturmes abgesagten Karnevalsumzug in der Neusser Innenstadt festgelegt: Neuer Termin ist Sonntag, 29. März 2020, ab 13.11 Uhr.

Neu ist auch der Zugweg: Die bunten Karnevalswagen und Fußgruppen werden voraussichtlich vom Obertor aus den Hauptstraßenzug Richtung Bahnhof bis zur Kapitelstraße ziehen. Dort biegen sie links ab bis zum Herrmannsplatz. Ab hier geht es in die Breitestraße und weiter links in die Drususallee. Am Bennonußbaumplatz ziehen die Jecken dann links in die Erftstraße bis zur Niederstraße (Hauptstraßenzug). Hier wird rechts abgebogen und zurück bis zum Obertor gezogen, wo der „Kappessonntagszug" sich dann auflöst.