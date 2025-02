26.02.2025 - Baumbestand in Neuss wächst

Bäume sind maßgeblich für das Stadtklima und zugleich ein wichtiger Faktor für die Steigerungen der Lebens- und Aufenthaltsqualität. Die Baumbilanz der Stadt Neuss zeigt: Auch im Jahr 2024 konnte der Baumbestand vergrößert werden. So wurden insgesamt 443 neue Bäume gepflanzt. 389 Bäume mussten im vergangenen Jahr gefällt werden. Vor dem Hintergrund der zusätzlichen Belastung durch die Klimaveränderungen bleibt der Umbau und die Erweiterung des Baumbestandes auch weiterhin eine vorrangige Aufgabe bei der Pflege der Grünflächen in Neuss.

Die Beseitigung von abgestorbenen Bäumen und Totholz zur Verkehrssicherung bildet nach wie vor einen der Tätigkeitsschwerpunkte der städtischen Grünpflege. Am stärksten betroffen waren 2024 die Arten Ahorn (31%) und Kirsche (9%), verstärkt aber auch bei Erlen (8%). Jedoch ist die Anzahl dieser regulären Fällungen rückläufig. Während im vergangenen Jahr lediglich 265 Bäume gefällt werden mussten, waren es 2023 noch 333. Neben den umfassenden Pflegemaßnahmen begünstigte die überwiegend feuchte und kühle Witterung 2024 den stabileren Baumbestand und die gute Entwicklung von neugepflanzten Jungbäumen.

Im Gesamtergebnis ist die Anzahl der Fällungen dennoch leicht gestiegen. So wurden 2024 insgesamt 389 Bäume gefällt (2023: 333). Zurückzuführen ist dies auf Baumarbeiten auf dem Südfriedhof in Reuschenberg. Dort mussten im Zuge des Baus einer Höchstspannungsfreileitung durch die Firma Amprion 124 Bäume gefällt werden, um die Sicherheitsabstände zu den Stromleitungen zu gewährleisten. Die Kompensation der Maßnahme in Form von Neupflanzungen wird derzeit vorbereitet und noch in diesem Frühjahr durchgeführt.

Mit insgesamt 443 Neupflanzungen in städtischen Parks, auf Grünflächen und -streifen, Sportanlagen und Friedhöfen vergrößerte sich der Baumbestand in Neuss auch in 2024. Hinzu kommen die rund 220 neugepflanzten Bäume auf dem Gelände der Landesgartenschau 2026, die in der Baumbilanz nicht berücksichtigt sind.

Viele Bäume konnten dank Spenden von Neusser Bürger*innen sowie verschiedener Organisationen gepflanzt werden. So wurden mehr als 70 Einzelbäume im vergangenen Jahr gespendet.

Nähere Informationen zum Baumbestand und möglichen Baumspende-Standorten stehen im neuen Open-Data-Portal zur Verfügung. Zudem informiert die Stadt Neuss ausführlich unter https://www.neuss.de/leben/umwelt-und-gruen/baeume