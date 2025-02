26.02.2025 - Informationsabend zur Kindertagespflege für interessierte Eltern

Die Fachberatung Kindertagespflege des Jugendamtes Neuss lädt alle interessierten Neusser Eltern zu einem Informationsabend mit dem Thema Kindertagespflege ein. Beginn ist am Dienstag, 11. März 2025, um 19 Uhr im Neusser Rathaus im Weitz-Zimmer (Eingang 3, gegenüber des Bürgeramtes). Eltern haben die Möglichkeit, sich an diesem Abend über die verschiedenen Betreuungsmöglichkeiten in der Kindertagespflege für Kinder unter drei Jahren zu informieren. Zudem werden Themen wie die Anmeldung im Kindertagespflegenavigator sowie die Kosten in der Kindertagespflege besprochen. Wer teilnehmen möchte, wird gebeten, sich bei Katrin Kreuer anzumelden. Sie ist unter 02131 90-5394 oder per E-Mail an katrin.kreuer@stadt.neuss.de zu erreichen.