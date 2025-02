26.02.2025 - Informationsveranstaltung für ehrenamtliche Betreuer*innen

Die Betreuungsvereine der Diakonie Rhein-Kreis Neuss e.V. und des Sozialdienstes Katholischer Männer Neuss e.V. bieten in Kooperation mit der Betreuungsbehörde der Stadt Neuss eine Informationsveranstaltung für ehrenamtliche Betreuer*innen an. Eingeladen sind alle ehrenamtlichen Betreuer*innen sowie interessierte Personen. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 12. März 2025, von 18 bis 20 Uhr, im Weitz-Zimmer im Rathaus der Stadt Neuss (Eingang 3, Zi. U. 214/217) statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Mitarbeiter*innen der Betreuungsvereine informieren über das Berichtswesen einer rechtlichen Betreuung (Vermögensverzeichnis, Anfangs-, Jahres- und Schlussbericht, Rechnungslegung). Darüber hinaus wird zum Versicherungsschutz für ehrenamtliche Betreuer*innen sowie über die Möglichkeit einer Vereinbarung zur Begleitung und Unterstützung durch einen Betreuungsverein informiert. Im Anschluss besteht die Möglichkeit Fragen im Rahmen einer offenen Gesprächsrunde an die Mitarbeitenden der Betreuungsvereine und Betreuungsbehörde zu richten.

Zur besseren Planbarkeit wird um eine Anmeldung bis spätestens Montag, 10. März 2025 gebeten – entweder per E-Mail an betreuungsbehoerde@stadt.neuss.de oder telefonisch unter 02131-90-5154.