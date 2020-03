26.03.2020 - Bustüren werden durch Fahrer automatisch geöffnet

Ab Freitag, 27. März 2020, können an allen Bussen der Stadtwerke Neuss die meisten Türen automatisch durch das Fahrpersonal geöffnet werden. Ein Drücken der Einstiegs- bzw. Ausstiegsknöpfe ist an dann nicht mehr erforderlich. „Unsere Werkstattmitarbeiter haben in den vergangenen Tagen erfolgreich daran gearbeitet, für alle bei uns im Betrieb befindlichen Bus-Modelle Lösungen zu finden. Ziel ist es, in und an unseren Bussen so wenig Kontaktflächen wie möglich zu bieten“, erklärt Marco von Wirth, Abteilungsleiter Fahrbetrieb bei den Stadtwerken Neuss.

Da die Stadtwerke Neuss aber unterschiedliche Busmodelle im Einsatz haben, wird außen an den Türen eine Hinweis-Beschilderung angebracht, wo weiterhin ein Knopfdruck nötig ist. Bei Fahrzeugen mit drei Türen, den so genannten Gelenkwagen, öffnet in allen Fällen die mittlere Tür automatisch. Bereits seit vergangener Woche werden die Stadtwerke-Busse nachts gründlich desinfiziert.